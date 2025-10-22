“Demoledor”: Olimpia recibe la confirmación de Concacaf que Alajuelense más temía para la Copa Centroamericana

Olimpia enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense para abrir la serie de semifinales de la Copa Centroamericana 2025. Para muchos, se vivirá una final anticipada en esta rivalidad. Los dos encuentros definirán al segundo de los clubes finalistas.

El Viejo León llegó a esta instancia después después de superar a Cartaginés en los cuartos de final, con un global de 5-2. Por su parte, a Los Manudos les costó más. Fue contra Motagua. Perdieron 1-0, ganaron 2-1, y pasaron por diferencia.

ver también Machillo Ramírez lo respalda: el plan de Joel Campbell con Alajuelense para enfrentar a Olimpia en la Copa Centroamericana

Ahora, justo antes de iniciar sus juegos, ambos equipos ya están listos y en las últimas horas recibieron el anuncio de la Concacaf.

El León celebra y Alajuelense sufre: noticias de Concacaf para Copa Centroamericana

Previo a los dos enfrentamientos que definirán al primero de los finalistas de esta Copa Centroamericana, Concacaf lanzó un informe con todos los datos a saber de los protagonistas. Algunos generaron revuelo entre los propios protagonistas.

“Olimpia, el equipo más laureado del fútbol hondureño, jugará así su primera semifinal en la Copa Centroamericana, aunque ya suma 12 series semifinales internacionales, con balance de 7 clasificatorias y 5 eliminaciones”, señalaron.

Benguché es el terror de la defensa de Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

Además, la nota en cuestión destacó el poderío ofensivo con el que cuenta este equipo y las asombrosas estadísticas de jugadores como Jorge Benguché, quien marcó siete goles en seis partidos disputados por la competencia internacional.

“Su ataque ha sido demoledor en el torneo actual”, sentenció la propia Concacaf en su anuncio, en el que además detalló otras estadísticas de los hondureños

Publicidad

Máximos goleadores: Jorge Benguché (7), Jerry Bengtson (3)

Jorge Benguché (7), Jerry Bengtson (3) Asistencias: Yustin Arboleda, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto (2 cada uno)

Yustin Arboleda, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto (2 cada uno) Portero: Edrick Menjívar suma 17 atajadas clave

Publicidad

ver también “Mejor oportunidad”: se confirma el fichaje de Selección que Olimpia y Motagua se disputan; Reinaldo Rueda ya lo aprobó

Olimpia vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025, serie de semifinales

Liga Deportiva Alajuelense vs. Olimpia , ida – 23 de octubre en Costa Rica .

vs. , ida – 23 de octubre en . Olimpia vs. Liga Deportiva Alajuelense, vuelta – 30 de octubre en Honduras.

Publicidad

Real España y Xelajú MC definirán al otro finalista de la competencia, por lo que cabe la posibilidad de que dos catrachos se midan en el gran partido. Primero jugarán en San Pedro Sula, para luego mantener la vuelta en Quetzaltenango.