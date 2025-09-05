“Tener más actitud”: el Piojo Herrera destapa la fuerte interna en el camerino de La Sele tras el empate en Nicaragua

La Selección de Costa Rica comenzó con el pie torcido su camino en la fase final rumbo al Mundial 2026. Este viernes, el equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera apenas rescató un empate 1-1 en Managua ante una combativa Nicaragua, que incluso con un hombre menos durante el tramo final, se las arregló para igualar el marcador y festejar como si hubiera sido un triunfo histórico.

El resultado dolió más porque, horas antes, Honduras y Haití también habían empatado en Curazao, lo que le daba a la Tricolor la oportunidad dorada de arrancar con ventaja en el Grupo C. Sin embargo, los ticos dejaron escapar la chance y se fueron con un sabor amargo.

El análisis del Piojo Herrera

Al terminar el encuentro, Herrera no se guardó nada y fue autocrítico con el rendimiento de su equipo. “Habíamos logrado ponernos en ventaja y dejamos de hacer el trabajo, ellos se mataron. Aprovecharon su deseo, sus ganas, y terminaron empatando. Tendríamos que haber manejado mejor el partido“, confesó el técnico mexicano.

El Piojo también despejó cualquier excusa relacionada con el contexto. “El arbitraje me parece que no influye en el partido, lo que influye es lo que dejamos de hacer nosotros, la actitud que mostramos cuando quedamos con un hombre más“, señaló. Y agregó: “Nada tiene que ver la cancha, la cancha es para los dos equipos. El que venga aquí va a sufrir por lo que hace el equipo, no por lo que pase en la cancha“.

La interna del camerino

El estratega azteca reveló que en el vestuario se vivió un momento tenso. “No nos entregamos de la manera en la que debimos habernos entregado. No manejamos el partido como deberíamos, faltó tener más actitud para manejar la pelota. Ellos redoblaron esfuerzos y eso lo hablamos ahorita fuerte en el vestidor. La verdad es que dejamos de hacer“, expresó.

Por último, Herrera asumió la responsabilidad del mal resultado, aunque sin dramatizar de más. “Hay que cambiar la actitud de todos. El responsable acá soy yo. El resultado es malo, porque veníamos por los tres puntos, pero al final de cuentas es un punto de visitante. La gente habla como si hubiéramos perdido“, concluyó el Piojo, que ya piensa en el próximo reto en casa ante Haití.