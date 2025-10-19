No tiene arreglo: Erick Lonnis dice la verdad sobre La Sele que nadie se atreve a admitir y puede sentenciar al Piojo Herrera

A pesar de la victoria sin sobresaltos por 4-1 ante Nicaragua en su última presentación por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, la Selección de Costa Rica continúa sembrando dudas por su funcionamiento.

El equipo mostró contundencia ofensiva, pero también una carencia evidente en la mitad de la cancha, donde faltan volantes que asuman el control del juego y le den respiro al conjunto con la posesión del balón.

ver también Mariano Torres a La Sele: la firme postura de Saprissa que hace soñar a los morados con el Mundial 2026

¿Qué volante se puede sumar a La Sele?

Esa falencia, repetida en varios partidos, ha reabierto un acalorado debate: ¿quién puede ser el mediocampista que le devuelva a La Sele el equilibrio y la fluidez que alguna vez tuvo?

El Piojo Herrera tiene dudas con el mediocampo de La Sele (Rafael Pacheco Granados).

El tema se discute con intensidad en los medios deportivos nacionales. Los programas de análisis se han llenado de opiniones y nombres posibles, en especial pensando en la próxima doble fecha eliminatoria ante Haití y Honduras, que será determinante para el futuro del combinado nacional.

El problema es mucho más profundo

Entre el ruido mediático, la voz de Erick Lonnis se impuso con una mirada cruda y realista sobre el problema de fondo que enfrenta el entrenador Miguel “Piojo” Herrera.

Publicidad

Publicidad

El ex guardameta y hoy directivo del Deportivo Saprissa dejó claro que el debate no pasa únicamente por las convocatorias del técnico mexicano. En su intervención en el programa Deporte Más, Lonnis defendió al cuerpo técnico y, a la vez, puso el foco en una carencia estructural del fútbol tico.

Tweet placeholder

Publicidad

“Poniéndome del lado del cuerpo técnico de la Selección Mayor, ¿qué jugador o jugadores, en nuestro campeonato o a nivel internacional, están jugando en un gran nivel en cuanto a tenencia de la pelota y manejo de sus equipos?”, planteó.

Publicidad

Ante las dudas de sus compañeros de panel, el ex capitán de La Sele remató: “Entonces, hay que entender que es una escasez que tenemos, también hay que pensar en eso”.

Publicidad

Las opciones del Piojo para la doble fecha

De cara a la citas ante Haití y Honduras, el panorama no ofrece demasiadas alternativas. Si Celso Borges logra recuperarse de su lesión, su presencia en el once inicial es prácticamente una certeza, pese a sus 37 años. A su lado podría aparecer Aarón Murillo, el volante herediano que dejó buenas sensaciones durante la última fecha FIFA.

ver también Frente a las cámaras: Keylor Navas y Sergio Ramos desatan la locura del Real Madrid con un gesto que da la vuelta al mundo

Orlando Galo también se perfila como una opción confiable para reforzar la zona media, mientras que Allan Cruz, Creichel Pérez y Alejandro Bran completan la lista de posibles alternativas.

Publicidad