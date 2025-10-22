Es oficial: Guatemala confirma la medida que golpea a Panamá para jugarse la clasificación al Mundial 2026 y Thomas Christiansen ya lo sabe

Guatemala y Panamá se enfrentarán en la tercera ventana de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Será un partido definitorio para los puestos de clasificación, y los tres puntos en disputa son vitales para cualquier aspiración. Lo dejarán todo.

Surinam lidera el Grupo A de Concacaf. La Canalera tiene la misma cantidad de puntos, pero está segunda por menor cantidad de goles a favor. La Bicolor se ubica en el tercer lugar, mientras que El Salvador le da cierre a este cuarteto.

Ante la cercanía entre puestos, los últimos dos partidos serán elementales. Por eso, la FFG tomó una determinación inesperada que puede afectar de manera significativa el rendimiento de la plantilla de Thomas Christiansen. Una ventaja.

Guatemala sorprende a toda Panamá: pocas entradas para el partido camino al Mundial

El partido entre Guatemala y Panamá tendrá lugar en el Estadio Manuel Felipe Carrera, con capacidad confirmada para 7.480 espectadores, muchísimos menos que los 17.000 que ofrece el Estadio Cementos Progreso, habitual casa chapina.

Según la información oficial, trascendida en las últimas horas, solamente se le van a vender 200 localidades a los aficionados visitantes. En proporción, ni siquiera se llega al 3% con esta cifra. Harán sentir más visitantes que nunca a los panameños.

La Bicolor recibirá a La Canalera el 13 de noviembre en El Trébol, por la quinta de las fechas de esta tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Luego, también de local, jugará contra Surinam. Dicho juego será el día 18 de ese mismo mes.

Eliminatorias al Mundial 2026: Thomas Christiansen diagrama sus partidos finales

Una delegación panameña, encabezada por el entrenador Thomas Christiansen, fue a Guatemala para conocer el Estadio Manuel Felipe Carrera, donde se dará este duelo contra La Bicolor. Tiene que prepararse de la mejor manera posible.

El partido con el cual La Canalera le dará cierre a su participación en este proceso de Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y El Salvador será su oponente para ese mismo 18 de noviembre. Todo por jugarse.