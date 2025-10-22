Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Es oficial: Guatemala confirma la medida que golpea a Panamá para jugarse la clasificación al Mundial 2026 y Thomas Christiansen ya lo sabe

Guatemala y Panamá jugarán un partido definitorio en el proceso de Eliminatorias, por lo que este anuncio podría cambiarlo todo.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Guatemala dio la confirmación que más se sufre en Panamá para las Eliminatorias al Mundial 2026.
© rrssGuatemala dio la confirmación que más se sufre en Panamá para las Eliminatorias al Mundial 2026.

Guatemala y Panamá se enfrentarán en la tercera ventana de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Será un partido definitorio para los puestos de clasificación, y los tres puntos en disputa son vitales para cualquier aspiración. Lo dejarán todo.

Surinam lidera el Grupo A de Concacaf. La Canalera tiene la misma cantidad de puntos, pero está segunda por menor cantidad de goles a favor. La Bicolor se ubica en el tercer lugar, mientras que El Salvador le da cierre a este cuarteto.

Ante la cercanía entre puestos, los últimos dos partidos serán elementales. Por eso, la FFG tomó una determinación inesperada que puede afectar de manera significativa el rendimiento de la plantilla de Thomas Christiansen. Una ventaja.

Guatemala sorprende a toda Panamá: pocas entradas para el partido camino al Mundial

El partido entre Guatemala y Panamá tendrá lugar en el Estadio Manuel Felipe Carrera, con capacidad confirmada para 7.480 espectadores, muchísimos menos que los 17.000 que ofrece el Estadio Cementos Progreso, habitual casa chapina.

Suspendido por la FIFA: Panamá recibe la noticia más temida mientras Thomas Christiansen se juega la clasificación al Mundial 2026

ver también

Suspendido por la FIFA: Panamá recibe la noticia más temida mientras Thomas Christiansen se juega la clasificación al Mundial 2026

Según la información oficial, trascendida en las últimas horas, solamente se le van a vender 200 localidades a los aficionados visitantes. En proporción, ni siquiera se llega al 3% con esta cifra. Harán sentir más visitantes que nunca a los panameños.

La Bicolor recibirá a La Canalera el 13 de noviembre en El Trébol, por la quinta de las fechas de esta tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Luego, también de local, jugará contra Surinam. Dicho juego será el día 18 de ese mismo mes.

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: Thomas Christiansen diagrama sus partidos finales

Una delegación panameña, encabezada por el entrenador Thomas Christiansen, fue a Guatemala para conocer el Estadio Manuel Felipe Carrera, donde se dará este duelo contra La Bicolor. Tiene que prepararse de la mejor manera posible.

Publicidad

El partido con el cual La Canalera le dará cierre a su participación en este proceso de Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y El Salvador será su oponente para ese mismo 18 de noviembre. Todo por jugarse.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mundialista con Panamá en 2018 dice lo que Christiansen no quería escuchar antes de visitar a Guatemala
Panama

Mundialista con Panamá en 2018 dice lo que Christiansen no quería escuchar antes de visitar a Guatemala

Luis Fernando Tena analiza drástica decisión: Guatemala y Panamá en vilo
Guatemala

Luis Fernando Tena analiza drástica decisión: Guatemala y Panamá en vilo

Óscar Santis recibe el gran pedido que toda Guatemala está esperando
Guatemala

Óscar Santis recibe el gran pedido que toda Guatemala está esperando

Alajuelense vs. Olimpia: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido?
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. Olimpia: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo