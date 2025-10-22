Confirmado: ex Saprissa le da un revés al Machillo Ramírez en el momento más importante para Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense está pisando fuerte en el tramo final de un semestre donde la prioridad absoluta es ganar la 31. Viene de desplazar a Saprissa del liderato del campeonato nacional con la victoria 2-0 en el clásico. Y ahora, su próximo reto es el cruce con Olimpia por las semifinales de la Copa Centroamericana.

En medio de este contexto de definiciones, Óscar “Machillo” Ramírez no podrá contar por algunas semanas con uno de los futbolistas a los que le ha venido dando rodaje como revulsivo tanto en el escenario internacional como en el Torneo Apertura 2025. Aunque el motivo es más que loable.

Ex Saprissa le “quita” un delantero a Alajuelense

Este miércoles, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) publicó la convocatoria de la Selección de Costa Rica para disputar el Mundial Sub-17 que se celebrará en Qatar del 3 al 27 de noviembre.

Y uno de los nombres que sobresale entre los veintiún elegidos por Randall Row, seleccionador nacional y ex integrante del cuerpo técnico de Vladimir Quesada en Deportivo Saprissa, es el de Isaac Badilla, la joven promesa de Alajuelense.

El extremo de 17 años estuvo ausente en los últimos partidos de la Liga debido a este motivo. Por lo que se perderá la serie con Olimpia y, en principio, los duelos contra Pérez Zeledón, Municipal Liberia, Sporting y Cartaginés por el campeonato nacional debido al calendario de la Tricolor en la Copa del Mundo.

Costa Rica debutará en la cita mundialista el 3 de noviembre, contra Emiratos Árabes Unidos. Luego, se medirá a Senegal el jueves 6 y cerrará su participación en el Grupo C el domingo 9, frente a Croacia. Si el combinado patrio logra avanzar de ronda, la ausencia de Badilla se prolongará.

La convocatoria de Costa Rica para el Mundial Sub-17

Con mayoría de jugadores de Saprissa, Alajuelense y Herediano, estos son los elegidos para representar a Costa Rica en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

Los veintiún elegidos por Randall Row para la justa mundialista. (Foto: FCRF)