Después de la doble fecha de Eliminatorias camino al Mundial 2026, la Selección de Costa Rica quedó bien parada para los últimos enfrentamientos en noviembre. La Tricolor depende de sí misma para quedar en el primer lugar. Deberá visitar a Haití y luego recibirá a Honduras.

A pesar de los resultados positivos que consiguió el seleccionado tico, Miguel Herrera se vio sorprendido por uno de los dirigentes de la Liga Promérica. El técnico mexicano recibió una denuncia en su contra por el armado de la convocatoria.

La fuerte denuncia de Cartaginés en contra de Miguel Herrera

Leonardo Vargas, gerente general del Club Sport Cartaginés, volvió a hablar del entrenador de La Sele y no le perdonó la declaración que dio semanas atrás sobre los jugadores brumosos. El Piojo había dicho que el equipo de Andrés Carevic era muy irregular y que no aprovechaba cuando debía ganar, motivo por el que no llamaba a futbolistas de Cartago.

Leonardo Vargas, gerente general de Cartaginés. (Foto: Radio Columbia)

En una entrevista con Radio Columbia, Vargas dejó varias declaraciones contra el DT. “Luego de que el seleccionador dio esas palabras estábamos un poco molestos, sabemos cómo se maneja esto y el poder que tienen muchas personas en la federación, son cosas que nos han comentado“, comenzó.

Vargas explicó que el no citar a jugadores de Cartaginés lo perjudica a la hora de contratar nuevos fichajes: “Nos afecta a nosotros a futuro. Los jugadores al saber ese pensamiento del seleccionador nacional pues no vean interesante venir al Cartaginés. Es un gran error de él de ponernos en esa posición“.

Y concluyó con una fuerte denuncia. “Hay un equipo más grande que la toma de decisiones que se tengan que tomar aquí, tienen mucha fuerza. Hay muchos intereses de por medio y ahí es donde los 9 equipos restantes nos vemos sumamente perjudicados, por más de que ellos digan lo contrario“, dijo en clara referencia a Saprissa, Herediano y Alajuelense.