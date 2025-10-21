Equipo de Costa Rica lanza una fuerte denuncia contra La Sele que en Fedefútbol no vieron venir: “Regresaban mal físicamente”

Una nueva polémica sacude al entorno de la Selección de Costa Rica, y esta vez el reclamo no viene del exterior, sino desde dentro del propio fútbol nacional. El Municipal Liberia alzó la voz y lanzó una fuerte denuncia contra la Fedefútbol, cuestionando el manejo físico que reciben los jugadores juveniles cuando son convocados a los procesos de selecciones menores.

El presidente del club pampero, Wilder Eusse, habló en entrevista con Tigo Sports y no se guardó nada al señalar lo que considera un retroceso en la preparación física de los futbolistas durante su paso por los microciclos de selección.

¿Cuál fue el reclamo que hicieron desde Liberia contra la Federación?

“Prestamos jugadores juveniles y llegaban muy mal físicamente. No era justo que nosotros preparábamos futbolistas y llegaran de esa manera”, afirmó con evidente molestia el dirigente de Liberia.

Eusse explicó que Liberia implementa un sistema de monitoreo constante del rendimiento y la composición corporal de sus jugadores, y que las diferencias al regresar de los entrenamientos con La Sele eran evidentes.

“Llevábamos una métrica de todos los jugadores y regresaban a los 8 o 15 días mal físicamente, habiendo acumulado grasa. Presentamos una queja a la Federación porque no creo que se prepare mejor un juvenil en las ligas menores que en la selección”, denunció.

El reclamo pone sobre la mesa un tema sensible: la falta de continuidad en la preparación de los jóvenes talentos costarricenses y la necesidad de una mejor coordinación entre los clubes y la Federación para que los procesos formativos no se vean interrumpidos o debilitados.