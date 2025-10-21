“Tienen miedo”: Jafet Soto desata la guerra contra Alajuelense en el peor momento de Herediano

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de rumores que apuntaban a una supuesta interna en el Club Sport Herediano, bicampeón del fútbol costarricense, originada por un presunto atraso en el pago de los premios correspondientes a la obtención del Clausura 2025.

Las versiones aseguraban que el descontento por parte de algunos jugadores habría afectado directamente el rendimiento del equipo, sumido hoy en uno de los momentos más delicados de su temporada. Ante esto, Jafet Soto, presidente y entrenador del Team, salió con todo a aclarar la situación.

¿Pagos atrasados en el Team?

El mandamás del Team reconoció que aún existe un pago pendiente, pero explicó que los acuerdos sobre los premios se definieron recién después del título, por lo que todavía están dentro de los plazos establecidos.

“Nosotros, por costumbre, no tenemos preparado ni hablado nada sobre carrozas ni salones, y tampoco lo hacemos con los premios. Eso se habló después de ser bicampeones. Lo que sí se había acordado era lo de ser líderes, pero el premio por el bicampeonato se definió hace un mes”, explicó Jafet.

Jafet Soto salió al cruce de los rumores (UNAFUT).

Además, fue enfático en negar que la situación financiera esté relacionada con el rendimiento del equipo. “No tiene nada que ver. Los salarios están al día y todos los contratos se han respetado. Eso del bono o premio se pagará en tiempo y forma, según lo pactado”, sentenció.

Jafet prende fuego al liguismo

Pero fiel a su estilo, el jerarca rojiamarillo no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje cargado de pólvora al gran rival de Herediano: Liga Deportiva Alajuelense. “Hay mucha gente que habla por hablar y colegas (periodistas) que son liguistas confesos, y todo lo hacen más sensacionalista; y como es Heredia, hablan”, expresó para CR Hoy.

Además, Jafet aseguró que en Alajuela están preocupados por el repunte del Team: “Desde ya tienen miedo de que Herediano se meta de cuarto, y por eso buscan que el barco se menee haciendo daño, pero ya tenemos suficiente adentro como para escucharlos”.

“Hay equipos a los que les cuesta más pagar los premios porque son campeones, y hay equipos que no son campeones y no tienen que pagar; ahí tienen esa platica ahorrada”, cerró con ironía el siempre polémico DT florense.