“Lo quieren”: Tepa González saldría de Herediano y otro grande de Costa Rica acelera por su fichaje

Tepa González se perfila como el extranjero sacrificado en la planilla de José Giacone tras perder el pulso con Fernando Lesme.

Fernando Lesme parece haberle ganado a José de Jesús “Tepa” González la pulseada definitiva por el puesto como acompañante o relevo del cubano Marcel Hernández en la ofensiva del Club Sport Herediano.

Al contar con seis jugadores extranjeros dentro de su planilla (uno más del límite permitido que establece la Unafut), en la Ciudad de las Flores era un secreto a voces que la próxima salida en el actual mercado de fichajes se definiría en un mano a mano entre el atacante mexicano y el paraguayo.

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Otro grande levanta la mano por el atacante

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez, especialista en el mercado de fichajes, informó que González tiene grandes posibilidades de ser el que termine armando las maletas por decisión de la directiva que preside Jafet Soto. “Jose de Jesus Gonzalez, “Tepa”, podría salir de Herediano”, anunció el comunicador a través de sus redes sociales.

Pero la noticia no termina ahí. Otro equipo grande de Costa Rica está sumamente interesado en aprovechar la situación del artillero de 27 años, quien marcó dos goles en el pasado Clausura 2026, para hacerse con sus servicios. “Cartaginés es una opción fuerte. Lo quieren”, aseguró Jiménez.

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De esta manera, el futuro del mexicano podría encontrarse en la Vieja Metrópoli. Todavía resta conocer cuál sería la fórmula de su salida del “Team”, que puede ser en calidad de préstamo o mediante un acuerdo para finiquitar su contrato.

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El paso del “Tepa” por el Team florense

El Club Sport Herediano ha sido el único equipo costarricense por el que ha pasado el delantero nacido en Tepatitlán de Morelos (ciudad de la cual deriva su apodo, “Tepa”).

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Durante su estadía vistiendo el uniforme rojiamarillo, el jugador registra 57 partidos oficiales, en los cuales aportó 14 goles y 3 asistencias. Además, en Santa Bárbara celebró los únicos tres títulos de su palmarés: dos campeonatos nacionales y una Supercopa de Costa Rica.

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En síntesis

Herediano tiene 6 foráneos en su planilla, superando el límite de Unafut, lo que obligaría a la salida del mexicano tras perder el puesto con Fernando Lesme.

El Club Sport Cartaginés muestra un fuerte interés en fichar al delantero para reforzar su ataque en el Apertura 2026.

Aún no está claro si “Tepa” saldría de Herediano mediante un préstamo o a través de la rescisión de su contrato para llegar libre a Cartago.