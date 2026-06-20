Ecuador vs. Curazao EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto del partido entre Ecuador contra Curazao.

La Selección de Alemania también le acaba de dar una mano a Ecuador venciendo Costa de Marfil y así quedó la tabla de posiciones

Aunque aún no hay nada confirmado, Beccacece podría poner a Ángelo Preciado en la banda derecha y mover a Franco al medio. Este sería el once de EC.

El DT de Curazao le puso este apodo a Ecuador y lo designó como un "gran equipo" .

Beccacece rompe el molde y sale a la cancha con un once muy ofensivo y se la juega con Pervis Estupiñán como lateral por izquierda.

Gonzalo Plata vuelve como titular a la Selección de Ecuador después de ser uno de los mejores en aquel partido contra Costa de Marfil.

La Selección de Ecuador saldrá a la cancha para jugar de amarillo. Será su primer partido en esta Copa del Mundo usando el equipo titular.

Jordy Caicedo ya confirmó que la intención de Ecuador es salir a ganar este partido. "En el Mundial siempre es una obligación salir a ganar. Curazao es un rival que acumula mucha gente en defensa".

Nuevamente Ecuador será "local" en este Mundial. Ahora en Kansas hay muchos ecuatorianos en la cancha.

Ya están en cancha los jugadores de ambos equipos y realizan los trabajos de calentamiento.

El DT ya confirmó que Ecuador va con todo: "Esperando que empiece el partido para que los chicos vayan por la victoria", afirmó el entrenador al ingreso del encuentro.

Beccacece viene siendo muy discutido por la hinchada y ahora en redes sociales nuevamente lo critican por poner a Jordy Alcivar en lugar de Denil Castillo, que era el nombre que más sonó en la semana para ser 5.

Queda nada para que comience el partido y los dos equipos ya están listos en el túnel.

Los jugadores de Ecuador muy emocionados cantan el himno para el partido contra Curazao.

Siga el minuto a minuto del partido de Ecuador vs. Curazao por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026.

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio con una urgencia compartida: sumar por primera vez en el Mundial 2026. Los dos perdieron en el debut, los dos quedaron abajo en el Grupo E y ahora se cruzan en un partido que puede marcar el futuro inmediato de ambos.

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El encuentro se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City, identificado por FIFA durante la Copa como Kansas City Stadium. Ecuador llega después de caer 1-0 ante Costa de Marfil, mientras que Curazao viene de sufrir un duro 7-1 frente a Alemania.

Con Alemania y Costa de Marfil ya arriba en la tabla, el margen se achicó rápido. Para Ecuador y Curazao, este partido puede ser el punto de quiebre entre seguir con vida o quedar muy condicionado.

A qué hora juegan Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

6:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7:00 p.m.: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Curazao en Centroamérica