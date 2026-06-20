Ecuador vs. Curazao EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio con una urgencia compartida: sumar por primera vez en el Mundial 2026. Los dos perdieron en el debut, los dos quedaron abajo en el Grupo E y ahora se cruzan en un partido que puede marcar el futuro inmediato de ambos.
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El encuentro se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City, identificado por FIFA durante la Copa como Kansas City Stadium. Ecuador llega después de caer 1-0 ante Costa de Marfil, mientras que Curazao viene de sufrir un duro 7-1 frente a Alemania.
Con Alemania y Costa de Marfil ya arriba en la tabla, el margen se achicó rápido. Para Ecuador y Curazao, este partido puede ser el punto de quiebre entre seguir con vida o quedar muy condicionado.
A qué hora juegan Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 6:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 7:00 p.m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Curazao en Centroamérica
- Panamá: Tigo Sports TV, app y web
- Costa Rica: Fox+
- El Salvador: Tigo Sports TV, app y web
- Guatemala: Tigo Sports TV, app y web, Fox Sports y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports TV, app y web
- Nicaragua: Tigo Sports TV, app y web