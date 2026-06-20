Por qué no juega Takefusa Kubo en Japón vs. Túnez por el Mundial 2026

Japón afronta un partido clave ante Túnez por el Grupo F del Mundial 2026 sin uno de sus futbolistas más desequilibrantes, en una ausencia que obliga a Hajime Moriyasu a tocar el ataque.

Takefusa Kubo no estará disponible para Japón en el partido ante Túnez por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El futbolista de la Real Sociedad quedó afuera por una lesión en la rodilla izquierda, sufrida durante el empate 2-2 contra Países Bajos en el debut.

La desafortunada acción ocurrió en el segundo tiempo del partido ante los neerlandeses. Kubo recibió una entrada de Denzel Dumfries, quedó dolorido y tuvo que abandonar el campo. Aunque el lateral neerlandés llegó a tocar la pelota y la jugada no fue sancionada como falta, el golpe impactó en la rodilla izquierda del nipón.

ver también Ecuador 0-0 Curazao EN VIVO: Rueda el balón – minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Hielo, silla de ruedas y lesión confirmada

Kubo terminó con hielo en la zona afectada, con dificultades para apoyar la pierna y luego fue visto saliendo del estadio en silla de ruedas. En Japón esperaban los estudios para conocer el alcance real de la lesión, pero el panorama no fue favorable.

Kubo no salió ileso de su debut en el Mundial 2026 (Getty Images).

Los exámenes posteriores confirmaron la lesión en la rodilla izquierda. La Federación Japonesa informó que el jugador no abandonó la concentración, aunque su recuperación no llegó a tiempo para el partido ante Túnez. También quedó comprometida su presencia en el cierre de la fase de grupos ante Suecia.

Qué pierde Japón sin Kubo contra Túnez

La baja es sensible para Hajime Moriyasu. Kubo es uno de los futbolistas con más capacidad para acelerar por derecha, recibir entre líneas y generar ventajas en el uno contra uno. Sin él, Japón pierde una pieza importante en un partido donde necesita sumar para acomodarse en el Grupo F.

Publicidad

Publicidad

Japón llega al duelo contra Túnez después de la igualdad ante el equipo de Ronald Koeman. El punto fue valioso por el rival y por la forma en que se sostuvo el partido, pero el margen sigue siendo corto. Ante un equipo tunecino que viene de perder 5-1 contra Suecia, el seleccionado japonés tiene una oportunidad importante para acercarse a la clasificación.

ver también Quién es Hajime Moriyasu, el DT que se animó a decir que Japón va por el título Mundial 2026

La ausencia de Kubo obliga a Japón a rearmar su ataque y administrar mejor sus variantes ofensivas. La expectativa ahora pasa por su evolución física y por saber si podrá volver en la última fecha.