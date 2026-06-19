“Hará su debut oficial”: Saúl Durán recibe la noticia que todo Costa Rica esperaba en el arco de River Plate

Tras una larga espera en las divisiones inferiores de River Plate, el joven guardameta de Costa Rica tendrá su debut oficial.

Saúl Durán tendrá finalmente su tan ansiado debut oficial con River Plate. El arquero costarricense, categoría 2007, saltará al campo defendiendo la portería de la Cuarta División del “Millonario” frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido que marcará su primera presentación oficial en el gigante sudamericano.

La buena noticia para el fútbol tico fue adelantada por el periodista argentino Gero Frare, quien lo confirmó a través de sus redes sociales: “Saúl Durán hará su debut oficial en River por torneos AFA. Será titular mañana en la Cuarta División vs. Independiente Rivadavia, en Mendoza”.

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¿Por qué se había retrasado su estreno?

Durán tuvo que esperar mucho más de lo previsto para debutar oficialmente con el cuadro de Núñez. El arquero costarricense llegó al Estadio Monumental en 2025, pero hasta ahora no había podido disputar los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido a problemas de inscripción.

El generaleño ya formaba parte del proyecto de inferiores de River, se entrenaba diariamente con el club y venía trabajando en óptimas condiciones a la espera de quedar habilitado, pero la burocracia le había negado la oportunidad de sumar minutos en una competencia oficial.

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Nacido el 13 de junio de 2007 en San Isidro de El General (sí, como Keylor Navas), el portero de 19 años es diestro y cuenta con una altura de 1,86 metros. Hizo el grueso de su formación en suelo tico: pasó por ADEFIP entre 2014 y 2019, y luego defendió el escudo del Municipal Pérez Zeledón hasta 2024. Fue en 2025 cuando dio el salto definitivo a River Plate para incorporarse a sus divisiones formativas.

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Un debut que habrá que seguir por las redes

Lamentablemente para los aficionados y familiares que desean ver sus primeras atajadas, el debut oficial de Saúl Durán no tendrá transmisión televisiva ni streaming confirmado para Costa Rica.

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Al tratarse de un partido de la Cuarta División de AFA, la expectativa pasará por el seguimiento minuto a minuto a través de las cuentas oficiales de River Plate, los perfiles de la Liga Profesional y la labor de los periodistas argentinos que cubren el día a día de las divisiones inferiores del club.

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En síntesis

El arquero categoría 2007 jugará su primer partido oficial por torneos AFA como titular en la Cuarta División de River Plate.

El encuentro se disputará en Mendoza frente a Independiente Rivadavia.

Pese a haber llegado a Argentina en 2025 procedente de Pérez Zeledón, problemas burocráticos de inscripción le impidieron jugar hasta ahora.