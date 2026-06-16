El mercado de fichajes previo al Apertura 2026 se sacude con este acuerdo por el fichaje de dos figuras con pasado en Saprissa y Alajuelense.

El lunes por la noche, Puntarenas FC presentó de forma oficial a Yeltsin Tejeda como uno de sus primeros y más sonados refuerzos para el Torneo Apertura 2026.

El histórico referente del Club Sport Herediano, quien quedó libre tras el Clausura 2026 al no ser renovado por decisión de la dirigencia, encabezó una lista de anuncios que incluyó las llegadas del también ex florense Walter Cortés y el panameño Vladimir Edghill, además de la renovación de Ulises Segura.

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Pero la ambición del conjunto chuchequero no se detiene ahí, y la dirigencia ya tiene todo acordado para sumar a dos figuras más con recorrido en los dos gigantes del fútbol costarricense.

Puntarenas ficha a un ex Saprissa y a un ex LDA

“Jaylon Hadden y Kevin Cabezas reforzarán también al Puntarenas FC”, adelantó el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales. Al encontrarse ambos futbolistas sin equipo, las negociaciones avanzaron con rapidez y sin contratiempos: Hadden se mantenía como agente libre desde enero tras desvincularse de la AD San Carlos, mientras que Cabezas estaba en la misma condición desde febrero, cuando cerró su etapa con Liberia.

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Hadden, volante de contención de 28 años y 1,76 metros de estatura, es un futbolista de raíces limonenses que se formó en el semillero del Deportivo Saprissa, club con el que debutó en la máxima categoría en 2017 con 18 años.

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Jaylon Hadden llega al Puerto como agente libre (Saprissa).

En Tibás registró 149 apariciones, anotó dos goles, dio tres asistencias y formó parte de una época en la que el club conquistó cuatro campeonatos nacionales, una Liga Concacaf y una Supercopa de Costa Rica. Tras un paso posterior por Sporting FC (cedido), Herediano y San Carlos, ahora refuerza las filas del cuadro porteño.

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Kevin Cabezas busca su revancha tras la adversidad

Por el lado de Kevin Cabezas, también mediocampista, los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense lo recuerdan de forma muy particular por un pasaje amargo en su carrera.

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En 2024, vistiendo la camiseta manuda, sufrió una escalofriante lesión durante la goleada 5-1 ante Escorpiones de Belén en el Torneo de Copa. Una dura entrada le provocó una fractura de peroné que lo alejó por completo de las canchas durante más de seis meses.

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El ciclo de Cabezas en la Liga fue breve y accidentado (Instagram).

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Ese infortunio evitó que volviera a sumar minutos oficiales con la Liga, lo que lo obligó a buscar regularidad en otros rumbos, pasando primero por la AD Sarchí en la Liga de Ascenso y posteriormente por el Municipal Liberia en la Primera División. Ahora, completamente recuperado, Cabezas llega al pacífico costarricense listo para recuperar su mejor versión.

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En síntesis