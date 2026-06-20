Japón vs. Túnez hace historia en el Mundial 2026: qué significa el parche “1000” en los uniformes

Japón y Túnez protagonizan un cruce especial por el Grupo F del Mundial 2026: el partido marca un hito histórico para la Copa del Mundo y por eso habrá detalles conmemorativos en la indumentaria de los jugadores y del equipo arbitral.

Japón vs. Túnez no será un partido más dentro del calendario del Mundial 2026. El encuentro por la segunda fecha del Grupo F es el partido número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo masculina, una marca que llega 96 años después del inicio del torneo en Uruguay 1930.

El cruce se juega en el Estadio de Monterrey y reúne a dos selecciones que llegan con necesidades distintas. Los nipones debutaron con un empate 2-2 ante Países Bajos, mientras que Túnez perdió 5-1 frente a Suecia en su primer partido. Más allá de la pelea por la clasificación, el duelo quedó señalado en el calendario por su valor histórico.

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El parche “1000” en los uniformes

Por ese motivo, según el medio El Universo los uniformes de Japón y Túnez llevarán un parche especial con el número “1000”. La marca identifica al encuentro como el milésimo partido disputado en la historia de los Mundiales, contando desde la primera edición de 1930 hasta esta Copa del Mundo de 2026, que también es la primera con 48 selecciones.

El parche especial, de color dorado, representa el milésimo partido de la Copa del Mundo (Footy Headlines).

El parche no significa que Japón o Túnez estén usando una camiseta alternativa por el hito. Los jugadores mantienen la indumentaria habitual de cada seleccionado, pero con el agregado conmemorativo en la camiseta. Es una forma de dejar marcado el partido dentro del archivo oficial del torneo y de la transmisión internacional.

El detalle especial en la camiseta de los árbitros

La conmemoración también alcanza al equipo arbitral. El rumano István Kovács, designado como árbitro principal del Japón vs. Túnez, recibió una camiseta especial para dirigir este encuentro. La prenda mantiene la base del uniforme de árbitro, pero incorpora detalles dorados y la insignia con el número “1000”.

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Los uniformes especiales que FIFA entregó a los árbitros del encuentro (Footy Headlines).

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Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, fue quien presentó la indumentaria en un video y remarcó el carácter excepcional del encuentro para el cuerpo arbitral.

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