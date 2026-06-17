Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Jafet Soto confirma el destino de Fernando Lesme y adelanta un último fichaje para Herediano: “Nos gusta la gula”

Jafet Soto aclaró la situación del delantero paraguayo y advirtió que Herediano aún no se retira del mercado, adelantando una última sorpresa de cara a la defensa de su título.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Jafet Soto habló sobre la actualidad florense.
© X / ADM Liberia.Jafet Soto habló sobre la actualidad florense.

Club Sport Herediano, el sólido campeón del fútbol de Costa Rica, ya comenzó a realizar sus trabajos de pretemporada bajo las órdenes de José Giacone de cara a la defensa del título en el Torneo Apertura 2026.

En este marco, su presidente, Jafet Soto, apareció ante los micrófonos de Teletica Radio para aclarar los puntos más importantes de la actualidad de la institución florense.

La Portugal de Cristiano Ronaldo se estrelló contra el RD Congo en el Mundial 2026

ver también

La Portugal de Cristiano Ronaldo se estrelló contra el RD Congo en el Mundial 2026

Fernando Lesme ya entrena con el Team

El mandamás del “Team” confirmó que el delantero Fernando Lesme, de 24 años, ya pasó a engrosar las filas del primer equipo tras superar los estudios médicos protocolares.

Lesme llegó la pasada a Costa Rica, hoy hicimos exámenes de todo y ya los jugadores iniciaron hoy la pretemporada, con dobles turnos, aseguró Jafet, añadiendo que los trabajos físicos tendrán como sede las instalaciones de Santa Bárbara.

Imagen

El delantero Fernando Lesme ya se encuentra en Santa Bárbara (ADM Liberia).

El goleador paraguayo aterriza en la Ciudad de las Flores tras su paso por el Municipal Liberia. Aunque en un principio Jafet especuló con la posibilidad de venderlo a Europa incluso antes de debutar con el uniforme rojiamarillo, finalmente todo indica que Lesme se quedará en el país para reforzar el ataque de Giacone en la próxima campaña.

Publicidad

Un último bombazo en el mercado rojiamarillo

Aunque el equipo cuenta con una base de jugadores extremadamente sólida y fue uno de los clubes que más rápido se movió en el inicio de la ventana de transferencias (asegurando las contrataciones de Aarón Suárez, Reggy Rivera, Abner Hudson y Ariel Arauz), Jafet reveló que es muy probable que la gerencia deportiva comandada por Gustavo Pérez vaya por un último gran movimiento.

Tenemos una gran planilla. Línea por línea estamos muy fuertes y como a nosotros nos gusta la gula posiblemente llegue un jugador más, adelantó el siempre directo jerarca florense.

Publicidad
Tweet placeholder

Jafet no quiso revelar nombres ni posiciones específicas acerca de este hipotético movimiento, pero sus palabras ya empiezan a ilusionar a los fanáticos del campeón nacional. ¿Se vendrá un último fichaje bomba para cerrar el mercado del Team?

Publicidad

En síntesis

  • Herediano inició su pretemporada en Santa Bárbara con dobles sesiones bajo el mando de José Giacone para preparar el Apertura 2026.
  • Tras los rumores de una salida a Europa, Jafet Soto confirmó que el paraguayo Fernando Lesme ya superó las pruebas médicas y jugará con el equipo.
  • La directiva rojiamarilla evalúa hacer un último fichaje para fortalecer aún más su planilla, motivados por la “gula” de seguir ganando.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Puntarenas ficha a un multicampeón con Saprissa y a un ex LDA
Costa Rica

Puntarenas ficha a un multicampeón con Saprissa y a un ex LDA

Reencuentro con Campbell: Inter San Carlos ficha a multicampeón con Saprissa y Herediano
Costa Rica

Reencuentro con Campbell: Inter San Carlos ficha a multicampeón con Saprissa y Herediano

Jugó 12' y Jafet Soto lo limpió: Bairon Murcia revela el verdadero motivo de su salida
Costa Rica

Jugó 12' y Jafet Soto lo limpió: Bairon Murcia revela el verdadero motivo de su salida

Marcel Hernández habla por primera vez del retiro
Costa Rica

Marcel Hernández habla por primera vez del retiro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo