Jafet Soto confirma el destino de Fernando Lesme y adelanta un último fichaje para Herediano: “Nos gusta la gula”

Jafet Soto aclaró la situación del delantero paraguayo y advirtió que Herediano aún no se retira del mercado, adelantando una última sorpresa de cara a la defensa de su título.

Club Sport Herediano, el sólido campeón del fútbol de Costa Rica, ya comenzó a realizar sus trabajos de pretemporada bajo las órdenes de José Giacone de cara a la defensa del título en el Torneo Apertura 2026.

En este marco, su presidente, Jafet Soto, apareció ante los micrófonos de Teletica Radio para aclarar los puntos más importantes de la actualidad de la institución florense.

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Fernando Lesme ya entrena con el Team

El mandamás del “Team” confirmó que el delantero Fernando Lesme, de 24 años, ya pasó a engrosar las filas del primer equipo tras superar los estudios médicos protocolares.

“Lesme llegó la pasada a Costa Rica, hoy hicimos exámenes de todo y ya los jugadores iniciaron hoy la pretemporada, con dobles turnos“, aseguró Jafet, añadiendo que los trabajos físicos tendrán como sede las instalaciones de Santa Bárbara.

El delantero Fernando Lesme ya se encuentra en Santa Bárbara (ADM Liberia).

El goleador paraguayo aterriza en la Ciudad de las Flores tras su paso por el Municipal Liberia. Aunque en un principio Jafet especuló con la posibilidad de venderlo a Europa incluso antes de debutar con el uniforme rojiamarillo, finalmente todo indica que Lesme se quedará en el país para reforzar el ataque de Giacone en la próxima campaña.

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Un último bombazo en el mercado rojiamarillo

Aunque el equipo cuenta con una base de jugadores extremadamente sólida y fue uno de los clubes que más rápido se movió en el inicio de la ventana de transferencias (asegurando las contrataciones de Aarón Suárez, Reggy Rivera, Abner Hudson y Ariel Arauz), Jafet reveló que es muy probable que la gerencia deportiva comandada por Gustavo Pérez vaya por un último gran movimiento.

“Tenemos una gran planilla. Línea por línea estamos muy fuertes y como a nosotros nos gusta la gula posiblemente llegue un jugador más“, adelantó el siempre directo jerarca florense.

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Jafet no quiso revelar nombres ni posiciones específicas acerca de este hipotético movimiento, pero sus palabras ya empiezan a ilusionar a los fanáticos del campeón nacional. ¿Se vendrá un último fichaje bomba para cerrar el mercado del Team?

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En síntesis