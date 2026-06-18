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Mundial 2026

México vs. Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo A del Mundial 2026

Seguí el minuto a minuto del segundo duelo del Grupo A que puede dar al primer clasificado a los 16avos del Mundial 2026.

Primera polémica del día

5' Luis Romo acusó un pisotón que fue solo tarjeta amarilla. ¿Era para roja?

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Inició el partido

México y Corea del Sur ya se están enfrentando en el Estadio Akron de Guadalajara.

Equipos a la cancha

México y Corea del Sur saltaron al campo de juego. Momento de himnos antes del silbatazo inicial.

¿Quién es el árbitro del encuentro?

  • Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Asistente 1: Carlos Javier Barreiro Jara (Uruguay)
  • Asistente 2: Nicolás Alfredo Tarán Méndez (Uruguay)
  • Cuarto árbitro: Andrés José Rojas Noguera (Colombia)
  • VAR: Leodán Frankin González Cabrera (Uruguay)

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

Estas son las opciones para sintonizar el encuentro en México:

  • TUDN (televisión)
  • Canal 5 (televisión)
  • Azteca 7 (televisión)
  • Pase Mundial de ViX Premium (streaming)
  • Azteca Deportes Network (streaming)
  • Azteca Deportes App (streaming)
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¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo?

La salida del Maguito generó sorpresa entre los aficionados. Conoce el motivo de la ausencia del centrocampista, que se queda fuera por decisión táctica.

Todo confirmado en Corea del Sur

La alineación de los asiáticos para enfrentar a México:

  • Seung-Gyu Kim
  • Han-beom Lee
  • Kim Min-Jae
  • Kim Moon-hwan
  • Young-woo Seol
  • Lee Jin-hyuk
  • In-beom Hwang
  • Seung-Ho Paik
  • Lee Kang-in
  • Lee Jae-Sung
  • Heung-Min Son

Se confirmó la alineación de México

Así saldrá el Tri para enfrentar a Corea del Sur:

  • Raúl Rangel
  • Jorge Sánchez
  • Edson Álvarez
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Luis Romo
  • Erik Lira
  • Brian Gutiérrez
  • Roberto Alvarado
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones

¿Dónde se juega el partido?

México y Corea del Sur se enfrentarán en el Estadio Akron de Guadalajara y no el Estadio Azteca.

Bienvenidos a la cobertura de México vs. Corea del Sur

A partir de este momentos, vivirás todos los detalles sobre de un encuentro que busca el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026.

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Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El ganador será líder del grupo.
© Getty ImagesEl ganador será líder del grupo.

Este jueves 18 de junio puede salir el primer seleccionado clasificado a los 16avos del Mundial 2026. México recibe a Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara en un partido que define la presión que tendrá cada equipo para la última jornada del Grupo A. Desde las 7:00 pm de Centroamérica iniciará el encuentro.

En el primer encuentro, México se impuso a Sudáfrica sin sobresaltos por 2-0 en el Estadio Azteca. El Tri jugará ante su público, lo que le puede dar un plus a los futbolistas dirigidos por Javier Aguirre.

Corea del Sur, por su parte, también ganó después de remontarle el encuentro a República Checa. Fue 2-1 para los asiáticos, que jugaron mejor y tuvieron la merecida victoria. Ahora, buscarán dar el golpe ante un estadio que estará repleto de aficionados mexicanos.

México vs. Corea del Sur: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por el Grupo A del Mundial 2026

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El ganador alcanzará los seis puntos y lo pondrá directamente en la próxima instancia. Con esta calificación, el que sume de a tres le sacará cinco unidades tanto al tercero como al cuarto que tienen apenas un punto. A falta de una jornada, resulta imposible matemáticamente que sea alcanzado.

¿Por dónde ver el partido de México vs. Corea del Sur en Centroamérica?

  • Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX
  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • El Salvador: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 4 TCS
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports y Fox Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10

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