México vs. Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo A del Mundial 2026

Este jueves 18 de junio puede salir el primer seleccionado clasificado a los 16avos del Mundial 2026. México recibe a Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara en un partido que define la presión que tendrá cada equipo para la última jornada del Grupo A. Desde las 7:00 pm de Centroamérica iniciará el encuentro.
En el primer encuentro, México se impuso a Sudáfrica sin sobresaltos por 2-0 en el Estadio Azteca. El Tri jugará ante su público, lo que le puede dar un plus a los futbolistas dirigidos por Javier Aguirre.
Corea del Sur, por su parte, también ganó después de remontarle el encuentro a República Checa. Fue 2-1 para los asiáticos, que jugaron mejor y tuvieron la merecida victoria. Ahora, buscarán dar el golpe ante un estadio que estará repleto de aficionados mexicanos.
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El ganador alcanzará los seis puntos y lo pondrá directamente en la próxima instancia. Con esta calificación, el que sume de a tres le sacará cinco unidades tanto al tercero como al cuarto que tienen apenas un punto. A falta de una jornada, resulta imposible matemáticamente que sea alcanzado.
¿Por dónde ver el partido de México vs. Corea del Sur en Centroamérica?
- Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- El Salvador: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 4 TCS
- Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports y Fox Sports
- Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10