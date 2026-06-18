México vs. Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo A del Mundial 2026

A partir de este momentos, vivirás todos los detalles sobre de un encuentro que busca el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026.

México y Corea del Sur se enfrentarán en el Estadio Akron de Guadalajara y no el Estadio Azteca.

La salida del Maguito generó sorpresa entre los aficionados. Conoce el motivo de la ausencia del centrocampista , que se queda fuera por decisión táctica.

México y Corea del Sur saltaron al campo de juego. Momento de himnos antes del silbatazo inicial.

México y Corea del Sur ya se están enfrentando en el Estadio Akron de Guadalajara.

Seguí el minuto a minuto del segundo duelo del Grupo A que puede dar al primer clasificado a los 16avos del Mundial 2026.

Este jueves 18 de junio puede salir el primer seleccionado clasificado a los 16avos del Mundial 2026. México recibe a Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara en un partido que define la presión que tendrá cada equipo para la última jornada del Grupo A. Desde las 7:00 pm de Centroamérica iniciará el encuentro.

En el primer encuentro, México se impuso a Sudáfrica sin sobresaltos por 2-0 en el Estadio Azteca. El Tri jugará ante su público, lo que le puede dar un plus a los futbolistas dirigidos por Javier Aguirre.

Corea del Sur, por su parte, también ganó después de remontarle el encuentro a República Checa. Fue 2-1 para los asiáticos, que jugaron mejor y tuvieron la merecida victoria. Ahora, buscarán dar el golpe ante un estadio que estará repleto de aficionados mexicanos.

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El ganador alcanzará los seis puntos y lo pondrá directamente en la próxima instancia. Con esta calificación, el que sume de a tres le sacará cinco unidades tanto al tercero como al cuarto que tienen apenas un punto. A falta de una jornada, resulta imposible matemáticamente que sea alcanzado.

¿Por dónde ver el partido de México vs. Corea del Sur en Centroamérica?