Estados Unidos vs. Australia EN VIVO: minuto a minuto del partido clave del Grupo B

La selección de Estados Unidos quiere mantener encendida la fiesta mundialista. Con el ánimo a tope tras golear 4-1 a Paraguay en el partido inaugural jugado en Los Ángeles, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino ya se encuentra listo para su segundo desafío del torneo.
Este viernes, los norteamericanos se enfrentarán en Seattle a Australia, una selección que no será nada fácil, pues ya demostró su peligro al dar la sorpresa y derrotar a Turquía en la primera jornada. Una victoria de Estados Unidos dejaría prácticamente asegurado su boleto a los dieciseisavos de final de “su” Mundial.
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La mejor noticia para el conjunto de las barras y las estrellas es la recuperación de su gran estrella, Christian Pulisic. Aunque el delantero dio un tremendo susto en el primer partido por un golpe en el tobillo, todo apunta a que estará de regreso en el once titular.
Detalles del partido para Centroamérica
Si no te quieres perder este emocionante encuentro del Mundial 2026, aquí tienes toda la información para verlo en vivo:
Horarios:
- 1:00 p.m.: Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p.m.: Panamá.
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Canales de Transmisión:
- Honduras: Tigo Sports y Fox Sports.
- Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX.
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX.
- El Salvador: Tigo Sports y Fox Sports.
- Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11.
- Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10