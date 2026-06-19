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Mundial 2026

Estados Unidos vs. Australia EN VIVO: minuto a minuto del partido clave del Grupo B

Estados Unidos, que goleó en la fecha 1 a Paraguay quiere asegurar su boleto a la siguiente ronda contra Australia.

1'PT - AVISÓ AUSTRALIA

Recuperación alta de los socceroos, que no dudaron en patear a la primera oportunidad. Controló Freese.

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EN MARCHA EL PARTIDO

Ya se juega en Seattle. Estados Unidos y Australia van por un lugar en 16avos de final.

HIMNOS EN SEATTLE

Esta vez sin cantantes en vivo, los equipos ya están en cancha y se entonan los himnos nacionales de Estados Unidos y Australia, a minutos del comienzo del encuentro.

LOS EQUIPOS VAN TERMINANDO EL PRECALENTAMIENTO

Ambos seleccionados lentamente se retiran del campo de juego rumbo a los vestuarios para cambiarse y ya regresar para el partido.

AUSTRALIA FUE CONTUNDENTE VS. TURQUÍA

Los socceroos también llegan con tres puntos. Sin embargo, su partido fue muy diferente. Contra Turquía jugaron palo y palo, pero los oceánicos fueron más efectivos y convirtieron dos goles para llevarse el triunfo por 2 a 0 y sumar tres puntos claves en un grupo muy parejo.

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ESTADOS UNIDOS VIENE DE GOLEAR 4-1 A PARAGUAY

El seleccionado local dio la primera gran demostración de la Copa del Mundo. Estados Unidos se floreó contra Paraguay, con un primer tiempo descomunal en el que terminó por 3 a 0 arriba. En el complemento, convirtió un gol y más y se llevó el triunfo por 4 a 1. Los autores fueron Bobadilla e/c, Balogun x2 y Reyna.

ASÍ LLEGABA AUSTRALIA

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ESTADOS UNIDOS SE PREPARA PARA EL PARTIDO

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LA FORMACIÓN DE AUSTRALIA

TITULARES: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess; Jordan Bos, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay; Mathew Leckie, Mohamed Toure

SUPLENTES: Ryan, Izzo; Degenek, Geria, Metcalfe, Hrustic, Mabil, Devlin, Trewin, Behich, Irakunda, Volpato, Irvine, Herrington, Yengi

ENTRENADOR: Tony Popovic

LA FORMACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

TITULARES: Matt Freese; Serginho Dest, Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson; Weston McKennie, Ricardo Pepi, Tim Ream, Alex Freeman, Malik Tillman; Folarin Balogun

SUPLENTES: Aaronson, Arfsten, Berhalter, Brady, McKenzie, Reyna, Robinson, Roldan, Scally, Trusty, Turner, Weah, Wright, Zendejas

ENTRENADOR: Mauricio Pochettino

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NO JUEGA PULISIC

El capitán del equipo de Estados Unidos, no juega. Baja dura para el seleccionado de Mauricio Pochettino, que lo había sacado en el entretiempo vs. Paraguay. Se trata de una lesión en la pantorrilla del estadounidense.

EL LUMEN FIELD DE SEATTLE, EL ESCENARIO DEL PARTIDO

Este majestuoso recinto, famoso por su espectacular atmósfera acústica y por ser la casa de los Seattle Seahawks de la NFL y los Seattle Sounders de la MLS, cuenta con una capacidad para 69.000 espectadores.

Lumen Field Stadium, Seattle

Lumen Field Stadium, Seattle

CUERPO ARBITRAL COMPLETO

Árbitro principal: Felix Zwayer (Alemania)
Árbitro asistente 1: Robert Kempter (Alemania)
Árbitro asistente 2: Christian Dietz (Alemania)
Cuarto árbitro: Katia García (México)
Quinto árbitro: Sandra Ramírez (México)
VAR: Bastian Dankert (Alemania)
AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)
SVAR: Bram Van Driesscher (Bélgica)

FELIX ZWAYER, EL ÁRBITRO DEL PARTIDO

Zwayer es uno de los jueces más consolidados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en las competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League, la Nations League y habiendo dirigido la semifinal de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra y Países Bajos.

Felix Zwayer

Felix Zwayer

ESTADOS UNIDOS Y AUSTRALIA, CON UN TRIUNFO, ESTAN EN 16AVOS

Luego de lo que fueron sus victorias de la primera fecha, por 4 a 1 ante Paraguay y por 2 a 0 contra Turquía, respectivamente, tanto Estados Unidos como Australia están frente a la oportunidad de meterse entre los 32 mejores del torneo. Cualquiera de los dos equipos que coseche un triunfo hoy, se mete directamente en 16avos de final.

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ESTADOS UNIDOS VS. AUSTRALIA - DATOS DEL PARTIDO

  • Estadio: Lumen Field - Seattle Stadium, Seattle (68,740)
  • Hora: 16hs (AR/UR/PY) / 14hs (COL/ECU/PER) / 13hs (MEX) / 12hs (PT)
  • Árbitro: Felix Zwayer (ALE)
  • TV: DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro
Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Estados Unidos se mide a Australia por parte del Grupo B.
© ChatGTPEstados Unidos se mide a Australia por parte del Grupo B.

La selección de Estados Unidos quiere mantener encendida la fiesta mundialista. Con el ánimo a tope tras golear 4-1 a Paraguay en el partido inaugural jugado en Los Ángeles, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino ya se encuentra listo para su segundo desafío del torneo.

Este viernes, los norteamericanos se enfrentarán en Seattle a Australia, una selección que no será nada fácil, pues ya demostró su peligro al dar la sorpresa y derrotar a Turquía en la primera jornada. Una victoria de Estados Unidos dejaría prácticamente asegurado su boleto a los dieciseisavos de final de “su” Mundial.

¿Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Australia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Felix Zwayer

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La mejor noticia para el conjunto de las barras y las estrellas es la recuperación de su gran estrella, Christian Pulisic. Aunque el delantero dio un tremendo susto en el primer partido por un golpe en el tobillo, todo apunta a que estará de regreso en el once titular.

Detalles del partido para Centroamérica

Si no te quieres perder este emocionante encuentro del Mundial 2026, aquí tienes toda la información para verlo en vivo:

Horarios:

  • 1:00 p.m.: Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
  • 2:00 p.m.: Panamá.
Qué pasa si Estados Unidos gana, empata o pierde contra Australia por el Grupo D del Mundial 2026

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Canales de Transmisión:

  • Honduras: Tigo Sports y Fox Sports.
  • Panamá: Tigo Sports, Fox Sports, RPC y TVMAX.
  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX.
  • El Salvador: Tigo Sports y Fox Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11.
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 10

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