Estados Unidos vs. Australia EN VIVO: minuto a minuto del partido clave del Grupo B

Luego de lo que fueron sus victorias de la primera fecha, por 4 a 1 ante Paraguay y por 2 a 0 contra Turquía, respectivamente, tanto Estados Unidos como Australia están frente a la oportunidad de meterse entre los 32 mejores del torneo. Cualquiera de los dos equipos que coseche un triunfo hoy, se mete directamente en 16avos de final.

11:05hs ESTADOS UNIDOS Y AUSTRALIA, CON UN TRIUNFO, ESTAN EN 16AVOS

Zwayer es uno de los jueces más consolidados del continente europeo , acumulando una enorme experiencia en las competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League, la Nations League y habiendo dirigido la semifinal de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra y Países Bajos.

Este majestuoso recinto, famoso por su espectacular atmósfera acústica y por ser la casa de los Seattle Seahawks de la NFL y los Seattle Sounders de la MLS, cuenta con una capacidad para 69.000 espectadores .

El capitán del equipo de Estados Unidos, no juega. Baja dura para el seleccionado de Mauricio Pochettino, que lo había sacado en el entretiempo vs. Paraguay. Se trata de una lesión en la pantorrilla del estadounidense.

El seleccionado local dio la primera gran demostración de la Copa del Mundo. Estados Unidos se floreó contra Paraguay, con un primer tiempo descomunal en el que terminó por 3 a 0 arriba. En el complemento, convirtió un gol y más y se llevó el triunfo por 4 a 1. Los autores fueron Bobadilla e/c, Balogun x2 y Reyna.

Los socceroos también llegan con tres puntos. Sin embargo, su partido fue muy diferente. Contra Turquía jugaron palo y palo, pero los oceánicos fueron más efectivos y convirtieron dos goles para llevarse el triunfo por 2 a 0 y sumar tres puntos claves en un grupo muy parejo.

Ambos seleccionados lentamente se retiran del campo de juego rumbo a los vestuarios para cambiarse y ya regresar para el partido.

Esta vez sin cantantes en vivo, los equipos ya están en cancha y se entonan los himnos nacionales de Estados Unidos y Australia, a minutos del comienzo del encuentro.

Ya se juega en Seattle. Estados Unidos y Australia van por un lugar en 16avos de final.

Recuperación alta de los socceroos, que no dudaron en patear a la primera oportunidad. Controló Freese.

Estados Unidos, que goleó en la fecha 1 a Paraguay quiere asegurar su boleto a la siguiente ronda contra Australia.

La selección de Estados Unidos quiere mantener encendida la fiesta mundialista. Con el ánimo a tope tras golear 4-1 a Paraguay en el partido inaugural jugado en Los Ángeles, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino ya se encuentra listo para su segundo desafío del torneo.

Este viernes, los norteamericanos se enfrentarán en Seattle a Australia, una selección que no será nada fácil, pues ya demostró su peligro al dar la sorpresa y derrotar a Turquía en la primera jornada. Una victoria de Estados Unidos dejaría prácticamente asegurado su boleto a los dieciseisavos de final de “su” Mundial.

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La mejor noticia para el conjunto de las barras y las estrellas es la recuperación de su gran estrella, Christian Pulisic. Aunque el delantero dio un tremendo susto en el primer partido por un golpe en el tobillo, todo apunta a que estará de regreso en el once titular.

Detalles del partido para Centroamérica

Si no te quieres perder este emocionante encuentro del Mundial 2026, aquí tienes toda la información para verlo en vivo:

Horarios:

1:00 p.m.: Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p.m.: Panamá.

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