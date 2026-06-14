Se reencuentra con Joel Campbell: el multicampeón con Saprissa y Herediano que fichó Inter San Carlos

Tras dar el golpe sobre la mesa con la contratación de Joel Campbell, Inter San Carlos oficializó la llegada de otro histórico del fútbol costarricense.

Luego de alcanzar un acuerdo por el fichaje de Joel Campbell, la gerencia deportiva que lidera Yosimar Aries en el Inter San Carlos no quiere quitar el pie del acelerador en el actual mercado de fichajes de Costa Rica.

Persiguindo el objetivo de mantener la categoría en su primera temporada en la Liga Promérica —e incluso animarse a pelear en la zona alta de la clasificación—, los norteños acaban de anunciar una nueva contratación de jerarquía para hacerse cargo de defender su portería: Aarón Cruz.

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Aarón Cruz refuerza a Inter San Carlos

El guardameta de 35 años es uno de los ¡cinco refuerzos! que presentó este domingo el recién ascendido para afrontar el Torneo Apertura 2026, dejando claro que el proyecto deportivo va muy en serio.

Aarón Cruz se una a las filas de Inter San Carlos (Instagram).

“Inter SC anuncia la incorporación del guardameta Aarón Cruz, quien se suma a nuestro proyecto deportivo para la presente temporada. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos defendiendo nuestros colores”, anunció el club norteño mediante sus redes sociales.

El enorme palmarés de Aarón Cruz y su vínculo con Campbell

Cruz llega a Pital luego de tres años militando en el Club Sport Herediano. En las filas rojiamarillas, si bien en el último tiempo perdió protagonismo frente a Danny Carvajal, tuvo participación en las conquistas de un campeonato nacional y una Supercopa.

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Sin embargo, su época más laureada la vivió en Tibás. El arquero acumuló un total de 194 partidos oficiales con el Deportivo Saprissa, donde además de registrar 67 vallas invictas, ganó cinco títulos de campeonato nacional, una Supercopa de Costa Rica y un título internacional de Liga Concacaf.

Campbell llegó a un acuerdo para continuar su carrera en Inter San Carlos (LDA).

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Además, el experimentado guardameta ya sabe lo que es compartir equipo con Joel Campbell, cuya contratación debería ser anunciada de manera oficial en los próximos días.

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Aunque nunca coincidieron a nivel de clubes en el pasado, sí lo hicieron defendiendo los colores de la Selección de Costa Rica, tanto en la mayor (dos partidos) como en la categoría Sub-20 (otros dos encuentros).

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En síntesis