El dirigente del Municipal Liberia fue capturado este miércoles y es requerido por Estados Unidos con fines de extradición. La acusación formal fue presentada ante un tribunal federal de Texas.

Wilder Eusse Osorio, presidente de Municipal Liberia, fue detenido este miércoles 17 de junio en Costa Rica, en una causa que involucra un pedido de extradición de Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.

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Lo que se sabe sobre la detención

El Ministerio Público dio a conocer la captura del dirigente durante la tarde de este miércoles. Eusse Osorio es requerido por autoridades estadounidenses con fines de extradición y que la causa se tramita por presuntos hechos vinculados al narcotráfico internacional.

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Contra Eusse existe una acusación formal presentada el 10 de junio de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. En esa causa, según el reporte, se lo identifica con los alias de “El Soldado” y “El Tío”.

De acuerdo al medio CR Hoy, al dirigente “se le atribuyen dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense”. Además, Eusse estaría vinculado con una presunta organización de narcotráfico que operaba en el continente americano.

¿Qué pasará con Wilder Eusse?

Tras la captura, Eusse será presentado ante el Tribunal Penal de San José, órgano que ordenó su detención provisional para cumplir con el trámite correspondiente. Ese paso forma parte del proceso judicial relacionado con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

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Wilder Eusse fue detenido y tiene un pedido de extradición a los Estados Unidos (CR Hoy).

Municipal Liberia informó en un comunicado que, por el momento, no dará declaraciones sobre la situación de su presidente. El club indicó que atenderá dudas y brindará manifestaciones cuando lo considere oportuno.

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Mientras tanto, el conjunto aurinegro está metido de lleno en los trabajos de pretemporada bajo los órdenes del DT José Saturnino Cardozo, que quiere llevar a Liberia a una semifinal de campeonato nacional por tercera vez consecutiva en el Apertura 2026.

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En síntesis

Wilder Eusse Osorio, presidente de Municipal Liberia, fue detenido este miércoles 17 de junio.

Es requerido por Estados Unidos con fines de extradición.

La causa está vinculada con tráfico internacional de drogas.