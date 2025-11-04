Casi llega a Boca, fue DT de Chile y liquidó al Fantasma Figueroa cuando le preguntaron si debería dirigir a la Roja tras salir de Nicaragua

La Selección de Nicaragua ya no tiene chances de clasificar al Mundial 2026, por lo que buscará cerrar de la mejor forma posible su participación en las Eliminatorias frente a Honduras y Haití en la fecha FIFA de noviembre.

Sin embargo, estos encuentros también marcarían el final de la era Marco Antonio Figueroa en la Azul y Blanco. Después de casi tres años, su futuro entrará en revisión y lo más probable es que la FENIFUT (Federación Nicaragüense de Fútbol) no le renueve contrato al técnico chileno.

Frente a este escenario, y teniendo en cuenta que su selección, Chile, tiene a Nicolás Córdova como DT interino tras la salida de Ricardo Gareca, el nombre del “Fantasma” comenzó a sonar como un posible candidato para tomar las riendas de la Roja de cara a la próxima Copa del Mundo.

Ex DT de la selección chilena liquidó al Fantasma Figueroa

Cuando Carlos Caszely, ídolo de la selección sudamericana, postuló al “Fantasma” Figueroa para el banquillo de Chile por los “huevos” que tiene, un ex estratega de Chile, Jorge Garcés, salió a responderle y dio a entender en diálogo con Bolavip que el ex seleccionador de Nicaragua no es el candidato idóneo.

“Acá no se trata solo de tener huevos, acá se trata de muchos componentes para ser técnico de la selección. Primero tienes que haber ganado algo, llegar con un precedente. No es muy complicado, los jugadores de alguna u otra manera te pasan la cuenta y te miran. O sea, vas a dirigir jugadores que están en un gran nivel y tienes que revisar el nivel del técnico que llegue”, afirmó Garcés.

El estratega campeón con Santiago Wanderers, quien estuvo cerca de llegar a Boca —en 2022 se reunió con el presidente del club, Mauricio Macri, pero finalmente contrataron al uruguayo Óscar “Maestro” Tabárez—, concluyó: “Yo a Marco Antonio lo conozco, no tengo una opinión pública de él, tengo la opinión personal lógicamente, pero es personal. Carlos por algo lo dirá. Yo respeto mucho a Carlos y si él dice algo así, hay que respetarle“.

Figueroa dirigió a Nicaragua en 39 partidos, recabando 15 victorias, 7 empates y 17 derrotas. Desde su llegada, se evidenció una mejora clara en la selección centroamericana, que por primera vez en su historia clasificó a la ronda final de las Eliminatorias y ascendió en dos ocasiones en la Nations League.