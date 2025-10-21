“Díganlo sin miedo”: Hernán Medford explota y revela la verdadera razón de la crisis en Herediano que Jafet Soto ya no puede controlar

El Club Sport Herediano atraviesa uno de los momentos más oscuros de los últimos años. Luego de alcanzar la gloria con un bicampeonato soñado bajo la dirección de Jafet Soto, el “Team” florense se ha hundido en una espiral de malos resultados y frustración que no parece tener fin.

En este Torneo Apertura 2025, el equipo ya ha tenido tres entrenadores —Pablo Salazar, Hernán Medford y el propio Jafet—, pero ninguno logró enderezar el rumbo. Hoy, Herediano marcha en el séptimo puesto con apenas 13 puntos, prácticamente fuera de la pelea por clasificar a la fase final.

Medford rompe el silencio y apunta a los jugadores

Este martes 21 de octubre, Hernán Medford, el último técnico en pasar por el banquillo florense antes de Jafet, apareció en el programa Seguimos y no se guardó nada.

Con su estilo frontal, el “Pelícano” explicó cuál considera que es la verdadera causa del mal momento del Herediano: el bajo rendimiento de los jugadores. “Les hago la pregunta a ustedes: a Salazar no le fue bien, a Medford no le fue bien, a Jafet no le está yendo bien… ¿ustedes qué creen que puede ser?”, lanzó, dirigiéndose al presentador Kevin Jiménez.

“Si los entrenadores no fueron, entonces ahí se las dejo picando. El fútbol tiene que ser realista: siempre quitamos al entrenador, pero a veces son los jugadores también. Si usted ya ve que hay tres entrenadores, tienen responsabilidad los jugadores”, sentenció Medford.

Hernán Medford fue despedido por sus malos resultados (Teletica).

“Díganlo sin miedo: no están rindiendo. ¿O le tienen miedo a mi amigo Jafet? Yo en este momento lo estoy defendiendo, estoy diciendo que no es el culpable. Yo fui jugador, y muchas veces no tuve rendimiento, me miraba al espejo y lo veía, entonces que el jugador acepte que está bajo de rendimiento”, disparó el histórico ex futbolista.

Los números que dejó el Pelícano

En su cuarta etapa como técnico del Herediano, Medford apenas dirigió nueve partidos antes de ser reemplazado por el presidente del club. Su balance fue de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas, con un promedio de 1.11 puntos por encuentro.