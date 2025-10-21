A Hernán Medford le preguntaron si volverá a Saprissa y su respuesta sacudió a los morados: “En cualquier momento”

Hernán Medford dejó una huella imborrable en la historia del Deportivo Saprissa. No solo fue uno de los pilares que ayudó al club a salir de una de sus peores crisis económicas, sino también un entrenador exitoso que llevó al Monstruo a lo más alto del fútbol internacional.

Bajo su mando, Saprissa conquistó títulos nacionales y vivió la inolvidable participación en el Mundial de Clubes 2005, donde se subió al podio como el tercer mejor club del planeta.

El amor por Saprissa sigue intacto

Tras su salida de Tibás, la carrera del “Pelícano” lo llevó por distintos rumbos: dirigió al Club Sport Herediano en tres etapas exitosas, asumió retos en el fútbol hondureño —incluso como seleccionador nacional— y también probó suerte en Guatemala.

Pero a pesar del paso de los años y los cambios de camiseta, Medford nunca ocultó su cariño por Saprissa. Y ahora, a los 57 años, sigue considerando al club morado como un capítulo abierto de su carrera.

Hernán Medford fue parte de una gesta histórica (Facebook).

Este martes, durante su participación en el programa Seguimos, el ex entrenador de Herediano fue consultado sobre la posibilidad de regresar al banquillo del Monstruo.

“Las cosas llegan a su debido tiempo”

Sin rodeos, Medford recordó que estuvo a un paso de volver antes de que Saprissa contratara a Paulo Wanchope: “Yo no soy una persona rencorosa, estuve cerca hace poquito y siempre dije que algún día se podrá dar, eso lo tengo seguro”.

Hernán Medford nunca le cierra la puerta a Saprissa (Youtube: Kevin Jiménez).

“A la dirigencia, especialmente a Juan Carlos Rojas (presidente del club), lo respeto mucho. Las cosas llegan a su debido tiempo, no tengo estrés por eso y siempre voy a admirar y querer a Saprissa”, agregó el DT, y remató con una frase que encendió a todos los morados: “Tengo 12 años de decir lo mismo: en cualquier momento“.

Por ahora, Saprissa parece estar en buenas manos bajo el mando de Vladimir Quesada, un hombre de la casa que ha sabido mantener la identidad del equipo y sacar resultados. Sin embargo, la puerta para un eventual regreso de Medford se mantiene entreabierta.