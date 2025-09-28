Crisis en Pumas: la directiva tomaría una decisión que lo cambia todo para Keylor Navas y Carrasquilla tras perder con América

Los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla atraviesan un momento crítico en el Torneo Apertura 2025 tras sufrir dos derrotas consecutivas, la más reciente en el Clásico Capitalino ante el América, donde cayeron de manera contundente por 4-1.

El resultado no solo significó un duro golpe para la afición de los Pumas, sino que también encendió las alarmas en la directiva, que analizaría tomar decisiones drásticas para intentar enderezar el rumbo del equipo.

¿Cuál decisión tomaría la directiva de Pumas que cambiaría todo para Keylor Navas y Carrasquilla?

La dura goleada sufrida en el Clásico Capitalino frente al América no solo dejó a Pumas en una situación incómoda en la tabla, sino que también abrió la puerta a decisiones fuertes en la interna del club. Según informó el periodista Juan Carlos Zúñiga, la directiva, encabezada por Raúl González, estaría evaluando seriamente el futuro de Efraín Juárez.

De confirmarse su salida, el panorama de Pumas daría un giro inmediato, ya que Eduardo Saracho tendría en carpeta a dos posibles candidatos para tomar las riendas del equipo.

La medida representaría un sacudón que impactaría directamente en referentes como Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, quienes quedarían a la expectativa de cómo se reorganizará el proyecto deportivo en medio de la crisis.

Así marchan los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en la Liga MX

Los Pumas de la UNAM, donde militan Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, atraviesan un Torneo Apertura 2025 irregular en la Liga MX. Tras once jornadas disputadas, el equipo se ubica en la décima posición con 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Con un balance de 14 goles a favor y 17 en contra, los universitarios muestran problemas defensivos que han complicado su rendimiento, a pesar de contar con figuras internacionales en su plantilla.