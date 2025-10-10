Líder en Concacaf: el futbolista de Costa Rica que está primero en un particular ranking

En el fútbol moderno, la exigencia no solo se mide por los minutos jugados o los títulos conquistados. También hay un factor silencioso que define el sacrificio de los futbolistas que representan a su país y a su club al otro lado del mundo: los kilómetros recorridos. Y en ese aspecto, un jugador costarricense ha logrado posicionarse como el número uno de toda la región de Concacaf.

De acuerdo con un reciente informe de FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, este tico registró la mayor carga de viajes internacionales acumulados en la temporada 2024/25, combinando desplazamientos por su club en Europa y por su participación con la Selección de Costa Rica.

¿Cuál es el jugador de Costa Rica que domina el ranking de Concacaf?

Se trata de Francisco Calvo, defensor del Hatayspor de Turquía, quien recorrió la impresionante cifra de 128.985 kilómetros entre partidos de liga, compromisos continentales y fechas FIFA. Ningún jugador de la región viajó tanto como él.

El costarricense supera en este ranking a figuras reconocidas como César Montes de México (119.661 km) y Matt Turner de Estados Unidos (96.778 km). A nivel global, solo lo aventajan estrellas de la talla de Enzo Fernández (Argentina/Chelsea, 149.000 km) y Mathew Ryan (Nueva Zelanda/Roma, 169.000 km).

El ranking que lidera Francisco Calvo en Concacaf. (Foto: FIFPRO)

El dato refleja no solo la magnitud del esfuerzo físico y mental que asume Calvo cada temporada, sino también su inquebrantable compromiso con la Selección de Costa Rica. Mientras muchos luchan contra el cansancio o las distancias, el defensor sigue diciendo presente cada vez que el país lo llama.

Con estos números, Francisco Calvo se consolida como el líder de Concacaf en kilometraje recorrido, un récord poco habitual que confirma su entrega y profesionalismo en cada rincón del mundo donde defiende la camiseta tica.