Tras no ser cedido por LAFC a Guatemala, DeCarlo Guerra recibe la noticia que cambia su futuro

DeCarlo Guerra iba a ser una de las grandes novedades de la Selección de Guatemala de cara al amistoso contra Canadá del próximo sábado. Según informó la Federación de Fútbol de Guatemala, LAFC no quiso cederlo para esta convocatoria.

En su lugar, Luis Fernando Tena tomó la decisión de convocar a Diego Santis, hermano de Óscar. El defensor de Antigua GFC ya se sumó este lunes a los entrenamientos con el seleccionado chapín.

Hay muchas dudas sobre lo que pasó en realidad, ya que Matt Evans, quien recientemente firmó contrato con el primer equipo, sí fue prestado por LAFC para este encuentro amistoso. Ambos comparten entrenamientos, pero sólo uno fue cedido a la Azul y Blanco.

DeCarlo Guerra da el salto en LAFC y es llamado por el primer equipo

En medio de esta convocatoria que al final no se dio, DeCarlo Guerra fue llamado para formar parte del primer equipo de LAFC. Por ahora, el mediocampista realiza la pretemporada. De continuar así, podría seguir por el camino de Evans, quien ya es jugador profesional.

En 2025, Guerra fue muy importante en el equipo filial, el LAFC II. Disputó un total de 29 partidos entre la MLS Next Pro y la US Open Cup. Tuvo una gran capacidad goleadora. Alcanzó la línea de nueve goles siendo uno de los mediocampistas defensivos.

Por estos números, decidieron llamarlo del primer equipo de LAFC. En caso de llegar a firmar contrato, será el quinto chapín en la Major League Soccer. Actualmente tienen vínculo Nicholas Hagen, Aarón Herrera, Olger Escobar y el mencionado Evans.

