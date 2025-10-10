Polémica con Josimar Alcócer: Fedefútbol explica la insólita decisión que tomó con la figura de La Sele tras el empate contra Honduras

El empate 0-0 entre Costa Rica y Honduras sigue generando repercusiones, pero esta vez no por lo futbolístico. Una polémica decisión del vicepresidente de la Fedefútbol, Sergio Hidalgo, desató el malestar entre periodistas y miembros del propio cuerpo de prensa de la Selección Nacional.

¿Cuál fue la polémica de la Fedefútbol?

Luego de que impidiera que Josimar Alcócer, el 10 y una de las figuras del equipo, hablara con los medios tras el partido. El hecho ocurrió en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, cuando el centrocampista, designado por el departamento de comunicación de la Federación para atender a la prensa, fue abruptamente retirado del área mixta por Hidalgo, quien viajó con la delegación como jefe de misión.

La escena generó confusión e incomodidad. El jugador, sorprendido y visiblemente molesto, tuvo que acatar la orden sin pronunciar palabra, mientras los periodistas presentes reaccionaban con desconcierto ante lo sucedido.

¿Por qué lo sacaron a Josimar Alcócer?

Según explicó Hidalgo posteriormente, su decisión se debió a una cuestión de tiempo, ya que el vuelo chárter que trasladaba a la Selección de regreso a Costa Rica debía despegar de madrugada: “La situación era eso, lo del vuelo, porque el aeropuerto lo cerraban a las 2 a.m”.

Josimar Alcócer estuvo en vuelto en una polémica. (Foto: La Nación)

Sin embargo, la versión no convenció a muchos. Los comunicadores Yashin Quesada y Diego Obando, presentes en el lugar, relataron lo sucedido en el programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia y fueron durísimos con el vicepresidente federativo.

“Lo que hizo fue estorbar. Vino a faltarle el respeto a la directora de prensa, Adriana Durán, que era quien estaba coordinando todo. Es un desubicado, lo que andaba era luciéndose”, lanzó Quesada.

El episodio provocó un ambiente tenso dentro de la delegación tricolor y dejó en evidencia descoordinación en la comunicación interna de la Federación. Varios periodistas señalaron que el manejo fue innecesario, especialmente tratándose de Josimar Alcócer, uno de los jugadores más destacados del partido y figura que los medios esperaban escuchar.