Sigue la limpieza en Herediano: Jafet Soto descarta a una joya y se la queda su principal rival en Costa Rica

El mercado de fichajes cierra este jueves 18 de septiembre en Costa Rica. Por eso, Club Sport Herediano sorprendió al cerrar un movimiento a pocas horas de que suene la chicharra y, además, le toque recibir a Deportivo Saprissa por la novena jornada del Torneo Apertura 2025.

Una de sus jóvenes promesas, que tuvo un rol importante en la consecución del bicampeonato nacional, pero ya estuvo cerca de marcharse durante la anterior ventana de traspasos, finalmente se irá a préstamo de la institución.

¿Cuál es la joya que descartó Herediano?

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, Shawn Johnson dejará Herediano para convertirse en nuevo jugador del equipo sensación del certamen, Municipal Liberia, que está prendido en la lucha por los primeros lugares desde que lo dirige el paraguayo José “Saturnino” Cardozo.

Publicidad

Publicidad

Johnson, de 22 años, disputó apenas tres partidos este semestre debido a que un problema de salud lo mantuvo al margen y resintió el carril derecho de la defensa de Hernán Medford. En total, sumó 32 minutos entre el campeonato nacional y la Copa Centroamericana, donde reapareció el pasado 29 de octubre.

Shawn Johnson será nuevo refuerzo de Municipal Liberia. (Foto: CSH)

Publicidad

El canterano florense volvió a irrumpir con fuerza en mayo en el Team, cuando Jafet Soto lo alineó en los dos juegos de la Gran Final contra Alajuelense para reemplazar a sus dos laterales titulares, Haxzel Quirós y Yurguin Román, que estaban lesionados. Antes de estos cruces, había sumado un puñado de minutos en el Clausura 2025.

Publicidad

Previendo esta falta de rodaje, Johnson casi sale a préstamo a comienzos de año con rumbo a Pérez Zeledón, pero la operación se cayó a último momento debido a un problema administrativo: los generaleños no lograron inscribirlo a tiempo.

Publicidad

ver también Fichaje caído: Jafet Soto se topa con un problema impensado tras el cierre del mercado

Ahora, según detalló Jiménez a través de X, es cuestión de tiempo para que se cierre su arribo a Ciudad Blanca: “Hay acuerdo. Falta firmar en las próximas horas”, afirmó. Recordemos que Liberia estuvo cerca de fichar a Ryan Bolaños, lateral de Saprissa, pero las exigencias de su agente truncaron el traspaso.