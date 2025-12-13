¿Qué pasa si Liberia gana, empata o pierde ante Alajuelense en la semifinal de vuelta del Apertura 2025?

La semifinal del Torneo Apertura 2025 entre la Liga Deportiva Alajuelense y Liberia se va a definir en el Morera Soto, pero el sueño liberiano sigue más vivo que nunca. Después del 1-1 en el Edgardo Baltodano Briceño, el equipo de José Saturnino Cardozo viaja a Alajuela sabiendo que no hay gol de visitante, que tampoco existe ventaja por posición en la tabla y que todo se resuelve en la cancha.

El cuadro guanacasteco ya dejó fuera al bicampeón Herediano y ahora quiere dar otro golpe histórico: eliminar al líder del torneo en su casa y meterse en la final. ¿Qué pasa si Liberia gana, empata o pierde en la semifinal de vuelta?

Qué pasa si Liberia GANA el partido de vuelta

Si Liberia gana la revancha, logra la gran hazaña y se mete directamente en la final del Apertura 2025. Cualquier triunfo —1-0, 2-1, 3-2 o por una diferencia mayor— le da al cuadro guanacasteco los 3 puntos en el partido de vuelta y, sumados al empate de la ida, la serie quedaría 4 puntos contra 1 a su favor, además de una ventaja clara en el marcador global. En ese escenario no se necesitan ni prórroga ni penales: el pitazo final de los 90 minutos confirma a Liberia como finalista del torneo, silencia al Morera Soto y desata la fiesta en Guanacaste, con un equipo que habría dejado en el camino al líder y gran favorito.

Qué pasa si Liberia EMPATA el partido de vuelta

Si el partido termina empatado, el camino se vuelve más largo, pero el sueño liberiano sigue intacto. Con el 1-1 de la ida, un nuevo empate en la vuelta —0-0, 1-1, 2-2 o cualquier marcador igualado— dejaría a los dos equipos con los mismos puntos en la serie y con igualdad en el global. En esta instancia no existe el gol de visitante como criterio de desempate y tampoco hay ventaja deportiva para Alajuelense por haber sido líder de la fase regular.

Lo que ocurre es que el partido se va a una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15’, donde los de Cardozo tendrán media hora más para buscar el golpe en territorio rojinegro. Y si después de esos 120 minutos de sufrimiento el marcador global sigue empatado, la clasificación se define desde los doce pasos, con una tanda de penales en la que Liberia puede terminar de consumar la sorpresa del torneo.

En resumen: si Liberia empata en los 90 minutos, sigue con vida y se gana el derecho a luchar en tiempo extra y, si hace falta, a puro carácter en los penales.

Qué pasa si Liberia PIERDE el partido de vuelta

Si Liberia pierde en el Morera Soto, el sueño se corta ahí mismo: queda eliminado y el clasificado a la final será Alajuelense. Una derrota por cualquier marcador —0-1, 1-2, 0-3 o cualquier otra diferencia— le otorga 3 puntos a la Liga en el partido de vuelta, para un total de 4 en la serie contra apenas 1 de los guanacastecos, además de dejar a los rojinegros arriba en el global. En este caso no hay prórroga, no hay penales ni posibilidad de reacción posterior: el desenlace es directo, el árbitro marca el final de los 90 minutos y con ese pitazo se esfuma la ilusión liberiana de disputar la final del Apertura 2025.

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Alajuelense y Liberia?

Día: sábado 13 de diciembre de 2025

sábado 13 de diciembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. (hora de Costa Rica)

8:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Alejandro Morera Soto, Alajuela

Alejandro Morera Soto, Alajuela Transmisión: FUTV