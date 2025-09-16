Hearts dijo basta: revelan el problema de Kenneth Vargas en Escocia que forzó su regreso a Herediano

Este viernes se confirmó lo que ya se venía rumoreando: Kenneth Vargas regresa a Herediano. El atacante de 23 años, que militaba en el Hearts de Escocia, jugará cedido en el Team hasta finales de 2025, luego de una etapa en la que acumuló 84 partidos, 13 goles y 8 asistencias en el fútbol británico.

El anuncio generó sorpresa en el medio nacional, ya que Vargas había logrado consolidarse como legionario en una liga competitiva y su nombre estaba asociado a un futuro en Europa. Sin embargo, detrás de su salida hay un trasfondo que hasta ahora comienza a conocerse y que explica por qué el club escocés decidió prescindir de él.

¿Por qué motivo Kenneth Vargas no continuó en el Hearts de Escocia?

De acuerdo con información publicada por Teléfono Rojo, en el Hearts se cansaron de ciertas actitudes del jugador. La versión apunta a que Vargas “hablaba de más y le faltaba madurez”, lo que terminó forzando la búsqueda de una salida.

Publicidad

Publicidad

En Escocia intentaron ubicarlo en otro equipo del Viejo Continente, pero las negociaciones no prosperaron. Finalmente, la opción más viable fue su regreso al fútbol costarricense, con Herediano dispuesto a repatriarlo en condición de préstamo.

Publicidad

Para el Team, el regreso de Vargas representa un refuerzo de lujo en medio de la crisis que viven en el Apertura 2025. Tendrá el gran desafío de ayudar al jugador a reencontrar la madurez y estabilidad que no logró consolidar en Europa.

Publicidad

ver también Temor en Alajuelense, Herediano y Saprissa: la suma de dinero que perderían si Costa Rica no clasifica al Mundial 2026

La historia de Kenneth Vargas en Escocia deja lecciones que hoy marcan su retorno al país. Hearts dijo basta y Herediano vuelve a recibir a una de sus joyas, con la expectativa de que este capítulo sirva como un nuevo comienzo en la carrera de un futbolista que todavía tiene mucho por demostrar.