Keylor Navas llega a la élite: el arquero recibe una gran noticia mientras Pumas se mantiene en vilo por su futuro

En medio de la incertidumbre que rodea su continuidad en Pumas UNAM, con rumores cada vez más fuertes sobre una posible salida, Keylor Navas recibe una noticia que vuelve a colocarlo en el centro de la escena internacional.

Algo que no ha cambiado son las actuaciones del guardameta tico bajo los tres palos. Ha sido determinante en este inicio del Clausura 2026 de la Liga MX. Mientras todo esto sucede, llegó una notificación más que interesante.

¿Cuál es la noticia que recibió Keylor Navas que lo posiciona en la élite?

Keylor Navas volvió a ser noticia a nivel internacional tras ubicarse entre los 100 mejores porteros de la historia del fútbol, de acuerdo con un prestigioso estudio estadístico elaborado por Global Statistics.

De esta manera alcanzó el puesto 82 del escalafón, un reconocimiento que resalta su brillante trayectoria, sus títulos en la élite del fútbol europeo y su impacto histórico bajo los tres palos, consolidándolo como uno de los referentes más importantes de su posición a nivel mundial.

Además, Keylor supera en este ranking a guardametas de gran trayectoria como el español Santiago Cañizares (puesto 100), el francés Fabien Barthez (91) y el argentino Emiliano Martínez (99), estos dos últimos campeones del mundo.

La vitrina de Keylor Navas

La trayectoria de Keylor Navas está respaldada por logros que lo ubican entre los grandes de la historia, con tres títulos de la UEFA Champions League en su palmarés y el reconocimiento como Mejor Portero del torneo en la temporada 2017-2018.

A ello se suma su histórica actuación con Costa Rica, que le valió la nominación al Guante de Oro del Mundial Brasil 2014, consolidando una carrera marcada por la excelencia, la regularidad y el impacto en la élite del fútbol mundial.