Revuelo en Pumas: el anuncio oficial sobre Keylor Navas que mantiene en vilo a todos en México

Pumas hizo un anuncio sobre Keylor Navas que está desatando una auténtica revolución entre sus aficionados.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Keylor Navas está en boca de todos.
Keylor Navas ya suma tres partidos defendiendo el arco de los Pumas de la UNAM, pero, curiosamente, todavía no ha tenido la oportunidad de pararse bajo los tres palos en el Estadio Olímpico Universitario, la casa del equipo felino.

Hasta ahora, el legendario portero costarricense ha jugado en el Estadio Corregidora ante Querétaro y en el Inter&Co Stadium por la Leagues Cup, enfrentando a Orlando City y Atlanta United.

El anhelado debut de Keylor en CU llegará este domingo, cuando Pumas reciba a Necaxa por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025. El partido está programado para las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica) y promete ser una verdadera fiesta para celebrar la llegada de uno de los arqueros más laureados de la historia al césped universitario.

El Olímpico Universitario promete convertirse en una caldera para recibir a Keylor (Pumas).

El anuncio que ilusiona a Pumas

La directiva de Pumas ya prepara un ambiente inolvidable para este día. A través de sus redes sociales, el club lanzó un mensaje para la afición: “Recibamos a Keylor como se merece, que su primer día en el Estadio Olímpico Universitario sea especial, inolvidable, que sienta el calor y el cariño de la mejor afición del mundo, la nuestra, la de Pumas en CU“.

Los boletos, con precios que van desde los 265 pesos mexicanos (lo que equivale aproximadamente a 7.200 colones) en cabecera norte hasta los 915 pesos (24.000 colones) en palcos, comenzaron a venderse con rapidez.

Todo apunta a que el Olímpico Universitario, con capacidad para 69.000 espectadores, estará a reventar para darle a Keylor Navas una bienvenida digna de un tricampeón de la Champions League.

¿Cómo llegan Pumas y Necaxa?

El equipo de Efraín Juárez llega al compromiso con 3 puntos, producto de dos derrotas (antes de fichar a Keylor) y una victoria, y necesita sumar de a tres para escalar posiciones y superar la mitad baja de la tabla.

Por su parte, Necaxa aterriza en el Estadio Olímpico con 4 unidades luego de un inicio irregular en el que ganó, empató y perdió en sus primeros tres compromisos.

