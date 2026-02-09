¿Hay gol de visitante en los cuartos de final del Torneo de Copa?

Se vienen las definiciones de los cuartos de final del Torneo de Copa y, con series que pueden terminar muy ajustadas, hay una pregunta que aparece siempre antes de la vuelta: ¿vale el gol de visitante? La respuesta cambia por completo la forma de jugar (y de sufrir) los 90 minutos finales.

Para que quede bien claro de entrada: en el Torneo de Copa no rige el gol de visitante como criterio de desempate. Especial nota toman los equipos que juegan este martes: la Liga Deportiva Alajuelense visita a Liberia tras perder 1-0 en el Morera Soto, mientras que Club Sport Herediano va con ventaja mínima a Puntarenas.

ver también “Que dejen de llorar”: Jafet Soto destroza a Alajuelense y le dispara sin filtro a Machillo Ramírez

Los duelos del miércoles no lucen tan apretados, ya que Sporting FC goleó 4-1 a Club Sport Cartaginés en la ida y Deportivo Saprissa aplastó 6-0 a Carmelita.

Cómo se define en caso de empate en el global

El Torneo de Copa tiene un criterio claro para cerrar las llaves: no hay tiempos extra. Si, luego de los 90’ del partido de vuelta, el global queda empatado, se ejecutan lanzamientos desde el punto penal de inmediato (y esto también aplica incluso para la final).

Partidos de vuelta de cuartos de final

Martes 10 de febrero

Liberia (1) vs. Alajuelense (0) – 6:00 pm – FUTV

Puntarenas (0) vs. Herediano (1) – 8:00 pm – Tigo Sports

Miércoles 11 de febrero

Carmelita (0) vs. Saprissa (6) – 6:00 pm – TDMAX

Cartaginés (1) vs. Sporting FC (4) – 8:15 pm – FUTV

Publicidad