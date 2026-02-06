Amarini Villatoro ya tiene la incorporación que tanto espero para Cartaginés

Marcelo Adrián Hernández De León ya se integró a los trabajos del Club Sport Cartaginés de Costa Rica, luego de que su llegada fuera anunciada oficialmente hace unos días, dando inicio a una nueva etapa en su carrera como legionario guatemalteco.

El joven zaguero, que ya cuenta con varios días en territorio tico, comenzó a entrenar con el plantel de los brumosos, por lo que no se descarta que pueda ser tomado en cuenta para el compromiso del domingo ante Municipal Pérez Zeledón, correspondiente al campeonato local.

La incorporación de Hernández se concretó por recomendación directa del entrenador Amarini Villatoro, quien solicitó su fichaje desde su arribo a Costa Rica. Tras largas negociaciones con los Súper Chivos, ambas instituciones lograron cerrar el acuerdo en buenos términos.

El movimiento se realizó en calidad de préstamo, con una opción de compra, la cual dependerá del rendimiento que el defensor muestre a lo largo del semestre con el conjunto de Cartago.

Con apenas 21 años, Marcelo Adrián Hernández De León asume este reto internacional como un paso clave en su proyección profesional, buscando consolidarse en una liga competitiva y ganar experiencia fuera del país.

En su paso por la Liga Nacional, el defensor disputó 10 partidos con los Súper Chivos, acumuló 786 minutos y aportó un gol, números que respaldaron su salto al fútbol costarricense y su debut como legionario guatemalteco.