Puntarenas vs. Herediano: a qué hora y cómo ver el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa

En el “Lito” Pérez se define una llave brava de los cuartos de final del Torneo de Copa: Puntarenas recibe a Club Sport Herediano buscando dar vuelta la historia, después de una ida muy cerrada en la que el Team se quedó con la ventaja mínima. La semana fue intensa para ambos y el fin de semana dejó señales: los porteños golearon en el Clausura, mientras que los florenses llegan con el desgaste (y el aprendizaje) de partidos apretados.

ver también “Que dejen de llorar”: Jafet Soto destroza a Alajuelense y le dispara sin filtro a Machillo Ramírez

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Puntarenas vs. Herediano?

Día: martes 10 de febrero de 2026

martes 10 de febrero de 2026 Hora: 8:00 pm

8:00 pm Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez (Puntarenas)

Miguel Ángel “Lito” Pérez (Puntarenas) TV: Tigo Sports



Cómo llega Puntarenas

El Puerto llega con una misión clara: remontar la serie tras caer 0-1 en la ida. En el Clausura, Puntarenas viene con el ánimo arriba: el fin de semana aplastó 4-1 a Liberia, un resultado que puede potenciarlo anímicamente para una vuelta donde la efectividad será clave.

Cómo llega Herediano

El Team llega arriba en la llave: ganó 1-0 en la ida gracias a un penal convertido por Jurguens Montenegro, en un partido que generó polémica por esa acción determinante.

Además, el equipo de José Giacone viene de igualar 1-1 con Alajuelense por el Clausura, en una semana con minutos para juveniles y rotaciones, algo que también influye en cómo se gestionan energías para esta visita al “Lito” Pérez.

ver también Alajuelense y Saprissa ya lo sufrieron: José Giacone confirma la noticia que tanto necesitaba Herediano para ganar la 32

Cómo se define la serie en caso de empate

En el Torneo de Copa, si la llave queda igualada tras la vuelta, se define directo por penales (sin tiempos extra). Además, no se aplica la regla del gol de visitante como criterio de desempate.

Publicidad

Publicidad

Las semifinales en la mira

El ganador de esta serie entre Herediano y Puntarenas enfrentará en semifinales al vencedor de Cartaginés vs. Sporting FC, que se miden el miércoles 11 de febrero en el “Fello” Meza. La ida fue goleada 4-1 para el equipo dirigido por Andrés Carevic.