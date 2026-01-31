Salió por la puerta de atrás de Saprissa, fue marginado por la Selección de su país, pero ahora dará el gran salto a Europa

El delantero panameño Eduardo Anderson está cerca de vivir un nuevo capítulo en su carrera y afortunadamente para él será en el extranjero, luego de que se diera a conocer que llegó a un acuerdo para unirse al Baltika de la Liga de Rusia, consolidando así un salto importante en su trayectoria deportiva.

Anderson es recordado por su paso por Deportivo Saprissa, club costarricense en el que comenzó con buenas sensaciones antes de que el entrenador Paulo César Wanchope lo dejara fuera de sus planes y saliera del equipo por la puerta trasera, situación que marcó un giro en su carrera.

El delantero canalero jugó por última vez para Monagas SC de Venezuela, aunque su ficha pertenece al Alianza FC de su país, institución que facilitará su salida al fútbol ruso en calidad de préstamo, permitiendo su vinculación con el Baltika para la temporada venidera.

Este movimiento no solo representa una oportunidad deportiva para Anderson, sino que también abre la posibilidad de ser considerado por el técnico Thomas Christiansen para la Selección de Panamá, especialmente de cara a la Copa del Mundo 2026, donde los legionarios suelen tener mayor visibilidad y opciones de convocatoria.

Eduardo Anderson, de 24 años, ha tenido una trayectoria marcada por experiencias en Centroamérica y Sudamérica, y su llegada al balompié ruso podría ser un punto de inflexión en su desarrollo como futbolista, al competir en un entorno exigente y con altos estándares competitivos.

Para sus aficionados panameños, este fichaje es una muestra del creciente número de legionarios canalero que destacan fuera de la región, y de cómo talentos nacionales continúan abriendo puertas en ligas de Europa y otras partes del mundo, reforzando así el prestigio del fútbol panameño a nivel internacional.

