No le han cumplido: Diego Vásquez manifiesta su molestia con Deportivo Marquense de Guatemala

Vásquez no dudó en quejarse luego de no estar de acuerdo con las decisiones de la dirigencia

javier pineda

Por Javier Pineda

El entrenador argentino está teniendo complicaciones
El entrenador argentino está teniendo complicaciones

El Deportivo Marquense dio una grata sorpresa al vencer 1-0 a Comunicaciones en el Torneo Apertura 2025, resultado que trajo alivio a su afición y consolidó el buen momento del técnico Diego Vásquez. Sin embargo, el estratega hondureño no ocultó su malestar al asegurar que, pese a los buenos resultados, la Junta Directiva no ha cumplido con las promesas que le hicieron al llegar al club.

Prometieron los refuerzos cuando vine y por el momento no ha venido nadie. A partir de eso, es importante lo que hemos hecho, y ese triunfo del sábado fue fundamental”, declaró Vásquez, dejando entrever que el plantel sigue limitado y que los buenos resultados se deben más al esfuerzo del grupo que a la planificación institucional.

El técnico, conocido por su carácter exigente y su enfoque táctico, destacó los avances futbolísticos que ha tenido el equipo desde su llegada: “El equipo ha mejorado, hemos sacado siete puntos de nueve en casa, se ha avanzado en la circulación de balón y en la presión alta, y seguiremos apostando a eso”. Sus palabras reflejan el trabajo de reconstrucción que ha impulsado con los recursos disponibles.

Marquense no ha logrado cerrar las contrataciones

Pese a los progresos, la falta de refuerzos sigue siendo un tema sensible. Marquense había alcanzado un acuerdo para incorporar al delantero Rolando Blackburn, pero el fichaje no se concretó debido a su vínculo vigente con otro club. Asimismo, con el brasileño Rafael Amaral Lutkowski tampoco se llegó a un acuerdo, y tras varias semanas de entrenamientos se decidió no sumarlo al plantel.

Vásquez, quien llegó de forma sorpresiva al banquillo de los Leones de San Marcos, asumió el reto de sacar al equipo de los últimos lugares de la tabla, una tarea que se complica sin incorporaciones que refuercen su esquema. Aun así, el estratega ha logrado transmitir una identidad combativa que ha devuelto la confianza a la hinchada marquense.

Con la victoria ante los cremas, el Marquense gana impulso para afrontar la segunda mitad del torneo, aunque el entrenador insistió en la necesidad de cumplir los compromisos dirigenciales si se quiere aspirar a más. “El grupo está respondiendo, pero necesitamos respaldo”, remató Vásquez, dejando claro que el esfuerzo de los jugadores no basta si el club no refuerza su proyecto deportivo.

