Descartó a un candidato: el mensaje de Keylor Navas que enciende el debate durante las elecciones en Costa Rica

Costa Rica vive una jornada especial este domingo 1°. de febrero por la celebración de las elecciones generales. El pueblo costarricense elegirá al nuevo presidente de la nación —tal como lo viene haciendo ininterrumpidamente desde 1953—, pero también al vicepresidente y a los 57 disputados de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030.

Con el objetivo de reducir el abstencionismo, que alcanzó un pico histórico en la anterior votación (cerca del 40%), personalidades y celebridades de diferentes ámbitos estuvieron tratando de incentivar a los ciudadanos a acercarse a las urnas. Y uno de los más activos en ese sentido ha sido Keylor Navas.

ver también Sin vueltas: Celso Borges sacude a Costa Rica con un contundente mensaje en plenas elecciones

A través de sus redes sociales, el portero tres veces mundialista con La Sele fue abordando mediante encuestas, consultándole a sus seguidores ticos si ya sabían a quién votar y recalcando que “son días importantes para el futuro de nuestro país”.

Keylor Navas deja al margen a uno de los candidatos en las elecciones

Sin embargo, su publicación más contundente tuvo lugar en vísperas de las elecciones. Este sábado, Navas subió una historia a sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook consultando “¿Quién ganará mañana?” y poniendo entre las opciones para votar a solo cuatro aspirantes a la presidencia de Costa Rica.

Estos son: Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), José Aguilar del Partido Avanza (PA) y Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO). En ese orden.

Así marcha el sondeo de Keylor Navas en Instagram al momento de publicación de esta nota. (Foto: captura)

Publicidad

Publicidad

Fernández es quien lidera la intención de voto con un 43.8%, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Los tres nombres fuertes que corren por detrás son Ramos (9.2%), Dobles (8.6%) y Ariel Robles (3.8%), representante de Frente Amplio (FA) y a quien Navas omitió en su sondeo. Aguilar, por su parte, registra un 2.8%.

Naturalmente, al haber veinte candidatos en la papeleta, era imposible que la leyenda tica mencionara a todos. Pero esta fue la escogencia que hizo y parece ceñirse a un criterio individual perfectamente válido, con el único objetivo de involucrarse en las elecciones generales a la distancia: está registrado como elector en Madrid, España, por lo que parece difícil que vaya a sufragar.