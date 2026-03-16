Se filtró: Alajuelense tendrá esta baja sensible para jugarse ante LAFC la clasificación en Concachampions

Liga Deportiva Alajuelense alista los últimos detalles para afrontar uno de los partidos más importantes del semestre. Este martes, recibirá a Los Angeles FC con el ambicioso pero realista objetivo de cerrar la serie (1-1) a su favor y avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026.

En la última práctica que dirigió Óscar Ramírez se respiraba otro aire, propio de una instancia definitoria. Pero también de optimismo. La contundente victoria 3-0 frente a Pérez por el campeonato nacional fue otra señal de un equipo en alza, que anhela dar un golpe a nivel internacional como el que no da desde la campaña 2014/15.

Sin embargo, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) también se pudo apreciar la situación en la que está una de las figuras del cuadro rojinegro a pocas horas del cruce definitorio que albergará el Estadio Alejandro Morera Soto, con llenazo confirmado.

Kenneth Vargas no llega para enfrentar a LAFC

De acuerdo a lo reportado por la periodista Fanny Tayver Marín en La Nación, Kenneth Vargas entrenó de forma diferenciada y, por lo tanto, se perderá la vuelta de los octavos de final contra LAFC.

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No es una novedad la lesión del delantero, que el pasado 7 de marzo debió abandonar el terreno de juego por un problema muscular en la victoria 2-0 sobre San Carlos. Pero como no hubo actualizaciones recientes sobre su estado físico, en el liguismo había una ínfima luz de esperanza con verlo entre los convocados que terminó apagándose este lunes.

El golpe le llegó a Vargas justo cuando comenzaba a asentarse como titular para el “Machillo” Ramírez, aportando incluso un gol ante Cartaginés. Además del ex Herediano, el otro jugador que no hizo trabajos con el grupo fue Jeison Lucumí, quien tiene semanas de recuperación por delante.

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En síntesis