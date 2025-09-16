Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Primera División de Costa Rica: tras la victoria de Alajuelense en la jornada 9, así quedó la tabla de posiciones

Entérese cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de Costa Rica en el arranque de la jornada 9.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Alajuelense?
© Jorge Navarro / La Nación¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Alajuelense?

Este martes, Liga Deportiva Alajuelense inauguró la novena jornada del fútbol costarricense con un vital triunfo 2-0 sobre San Carlos. Los goles de Creichel Pérez (14′) y Anthony Hernández (27′) le permiten dormir en la cima del Torneo Apertura 2025 al llegar a 16 puntos.

Aunque los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez quedarán al pendiente de lo que suceda mañana con Deportivo Saprissa, que podría alcanzarlos si le gana a Club Sport Herediano —ambos equipos están fuera de la zona de clasificación—. Mientras que Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia están al acecho, con 14 unidades.

Vladimir Quesada preocupado: UNAFUT toma una decisión para el partido entre Saprissa y Herediano que enoja a todo Tibás

ver también

Vladimir Quesada preocupado: UNAFUT toma una decisión para el partido entre Saprissa y Herediano que enoja a todo Tibás

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica tras la victoria de Alajuelense

Publicidad

Los próximos partidos de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025

Miércoles 17 de septiembre

  • Guadalupe vs. Liberia (4 p.m.) — Estadio “Colleya” Fonseca
  • Sporting FC vs. Puntarenas (6 p.m.) — Estadio Ernesto Rohrmoser
  • Herediano vs. Saprissa (8 p.m.) — Estadio Carlos Alvarado
Publicidad

Jueves 18 de septiembre

  • Cartaginés vs. Pérez Zeledón (8 p.m.) — Estadio “Fello” Meza

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Herediano descarta a una joya y se la queda su principal rival en Costa Rica
Costa Rica

Herediano descarta a una joya y se la queda su principal rival en Costa Rica

Enojo en Saprissa con la decisión de UNAFUT
Deportivo Saprissa

Enojo en Saprissa con la decisión de UNAFUT

El problema de Kenneth que forzó su salida de Escocia
Costa Rica

El problema de Kenneth que forzó su salida de Escocia

Paté Centeno le contesta a Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Paté Centeno le contesta a Machillo Ramírez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo