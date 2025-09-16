Primera División de Costa Rica: tras la victoria de Alajuelense en la jornada 9, así quedó la tabla de posiciones

Este martes, Liga Deportiva Alajuelense inauguró la novena jornada del fútbol costarricense con un vital triunfo 2-0 sobre San Carlos. Los goles de Creichel Pérez (14′) y Anthony Hernández (27′) le permiten dormir en la cima del Torneo Apertura 2025 al llegar a 16 puntos.

Aunque los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez quedarán al pendiente de lo que suceda mañana con Deportivo Saprissa, que podría alcanzarlos si le gana a Club Sport Herediano —ambos equipos están fuera de la zona de clasificación—. Mientras que Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia están al acecho, con 14 unidades.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica tras la victoria de Alajuelense

Los próximos partidos de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025

Miércoles 17 de septiembre

Guadalupe vs. Liberia (4 p.m.) — Estadio “Colleya” Fonseca

(4 p.m.) — Estadio “Colleya” Fonseca Sporting FC vs. Puntarenas (6 p.m.) — Estadio Ernesto Rohrmoser

(6 p.m.) — Estadio Ernesto Rohrmoser Herediano vs. Saprissa (8 p.m.) — Estadio Carlos Alvarado

Jueves 18 de septiembre

Cartaginés vs. Pérez Zeledón (8 p.m.) — Estadio “Fello” Meza