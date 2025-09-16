Primera División de Costa Rica: tras la victoria de Alajuelense en la jornada 9, así quedó la tabla de posiciones

Este martes, Liga Deportiva Alajuelense inauguró la novena jornada del fútbol costarricense con un vital triunfo 2-0 sobre San Carlos. Los goles de Creichel Pérez (14′) y Anthony Hernández (27′) le permiten dormir en la cima del Torneo Apertura 2025 al llegar a 16 puntos.
Aunque los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez quedarán al pendiente de lo que suceda mañana con Deportivo Saprissa, que podría alcanzarlos si le gana a Club Sport Herediano —ambos equipos están fuera de la zona de clasificación—. Mientras que Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia están al acecho, con 14 unidades.
ver también
Vladimir Quesada preocupado: UNAFUT toma una decisión para el partido entre Saprissa y Herediano que enoja a todo Tibás
Así quedó la tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica tras la victoria de Alajuelense
Los próximos partidos de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025
Miércoles 17 de septiembre
- Guadalupe vs. Liberia (4 p.m.) — Estadio “Colleya” Fonseca
- Sporting FC vs. Puntarenas (6 p.m.) — Estadio Ernesto Rohrmoser
- Herediano vs. Saprissa (8 p.m.) — Estadio Carlos Alvarado
Jueves 18 de septiembre
- Cartaginés vs. Pérez Zeledón (8 p.m.) — Estadio “Fello” Meza