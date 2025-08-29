Saprissa vs. Alajuelense: ¿a qué hora y dónde ver el clásico? Liga Promérica de Costa Rica 2025

El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense volverán a verse las caras en una nueva edición del clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025. Un duelo cargado de historia, rivalidad y orgullo, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales y, al mismo tiempo, dejar claro quién domina actualmente el fútbol costarricense.

Alajuelense afronta este clásico con una ventaja en lo anímico, ya que atraviesa un momento más favorable en comparación con Saprissa, que llega con ciertas dudas tras sus recientes presentaciones.

¿A qué hora juega Saprissa vs. Alajuelense por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

Dicho partido entre Saprissa y Alajuelense ya tiene fecha y hora confirmada: será el sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

¿Dónde ver EN VIVO el clásico entre Saprissa vs. Alajuelense por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense podrá verse en Costa Rica a través de la señal de señal de FUTV, canal encargado de llevar en vivo y en directo todas las emociones de este esperado compromiso para todo el país.

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa afronta el clásico con la necesidad de reivindicarse frente a su gente, luego del duro golpe que significó la eliminación en la Copa Centroamericana.

Deportivo Saprissa

En el campeonato local se ubica en la segunda posición con 10 puntos producto de tres triunfos, un empate y una derrota, pero con la obligación de mostrar una mejor versión para recuperar confianza y fortaleza en casa.

¿Cómo llega Alajuelense?

Alajuelense llega al clásico con un envión anímico importante tras asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana, un logro que refuerza la confianza del grupo.

Liga Deportiva Alajuelense

En el torneo local, la Liga acumula 7 puntos en cuatro presentaciones, con dos triunfos, un empate y una derrota, números que reflejan un arranque competitivo y que le permiten encarar este duelo con optimismo.

¿Cómo está el historial de partidos entre Saprissa y Alajuelense?

El historial entre Saprissa y Alajuelense favorece ampliamente a los morados, que cuentan con 140 triunfos contra 108 de la Liga en tanto que empataron en 112 ocasiones.

El primer duelo que jugaron fue en 1949 y terminó en victoria manuda por 6-5, mientras que el último ocurrió el 21 de mayo de este año con triunfo rojinegro por 1-0 con gol de Alejandro Bran a los 92′.