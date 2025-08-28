Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alarma en Alajuelense: Vladimir Quesada confirma la noticia que sacude los planes de Machillo Ramírez a horas del clásico nacional

El clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense comienza a tener movimientos inesperados. Descubre el último detalle.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Vladimir Quesada sorprende al Machillo Ramírez antes del clásico
© Saprissa - AlajuelenseVladimir Quesada sorprende al Machillo Ramírez antes del clásico

La previa del clásico nacional en Costa Rica se ha encendido con una noticia que sacudió de lleno la planificación de la Liga Deportiva Alajuelense. A pocas horas de este esperado duelo, Vladimir Quesada al mando del Deportivo Saprissa confirmó una situación que genera incertidumbre en el campamento rojinegro y que, sin dudas, obliga al Machillo Ramírez a replantear sus planes.

El anuncio sorprendió tanto a la afición como al entorno del fútbol costarricense, ya que se trata de un giro inesperado que podría influir directamente en el desarrollo del partido.

Salto a la élite: Saprissa hace oficial la noticia de Kenay Myrie que sorprende a Costa Rica

ver también

Salto a la élite: Saprissa hace oficial la noticia de Kenay Myrie que sorprende a Costa Rica

¿Cuál es la noticia desde Saprissa que inquieta al Machillo Ramírez?

Vladimir Quesada se mostró optimista al referirse a Mariano Torres, destacando que el jugador ha respondido de gran manera en los entrenamientos recientes y que su evolución genera ilusión dentro del equipo.

Publicidad

El técnico señaló que, además del argentino, otros futbolistas que superaron procesos de rehabilitación podrían ser considerados próximamente, lo que representa una buena noticia para Saprissa de cara a los compromisos que se avecinan.

Vladimir Quesada – Deportivo Saprissa
Publicidad

Mariano ayer estuvo muy bien, hoy repitió. Estamos muy contentos, estamos a la espera del último entreno que es mañana. Probablemente no solo él, sino también otros de los muchachos que salieron de la rehabilitación puedan ser tomados en cuenta“, sentenció Vladimir Quesada.

Saprissa recupera un motivo para sonreír con Mariano Torres - ESPN
Mariano Torres – Deportivo Saprissa
Publicidad

¿Cuándo juegan Saprissa vs. Alajuelense por el Clásico Nacional?

Dicho partido entre Saprissa y Alajuelense ya tiene fecha y hora confirmada: será el sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Un duelo que promete emociones fuertes, con ambos equipos buscando imponerse en una de las rivalidades más intensas del fútbol centroamericano.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Vladimir Quesada mete a Machillo Ramírez en un Top 10 inesperado
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada mete a Machillo Ramírez en un Top 10 inesperado

"Esto es un engaño": Machillo Ramírez pierde la paciencia y anuncia una decisión que sorprende
Liga Deportiva Alajuelense

"Esto es un engaño": Machillo Ramírez pierde la paciencia y anuncia una decisión que sorprende

"Un delantero más": Alajuelense acelera por el refuerzo internacional que nadie esperaba
Liga Deportiva Alajuelense

"Un delantero más": Alajuelense acelera por el refuerzo internacional que nadie esperaba

El Salvador y Panamá toman nota: Guatemala sorprende con una incorporación para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf
Guatemala

El Salvador y Panamá toman nota: Guatemala sorprende con una incorporación para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo