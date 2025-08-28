Alarma en Alajuelense: Vladimir Quesada confirma la noticia que sacude los planes de Machillo Ramírez a horas del clásico nacional

La previa del clásico nacional en Costa Rica se ha encendido con una noticia que sacudió de lleno la planificación de la Liga Deportiva Alajuelense. A pocas horas de este esperado duelo, Vladimir Quesada al mando del Deportivo Saprissa confirmó una situación que genera incertidumbre en el campamento rojinegro y que, sin dudas, obliga al Machillo Ramírez a replantear sus planes.

El anuncio sorprendió tanto a la afición como al entorno del fútbol costarricense, ya que se trata de un giro inesperado que podría influir directamente en el desarrollo del partido.

¿Cuál es la noticia desde Saprissa que inquieta al Machillo Ramírez?

Vladimir Quesada se mostró optimista al referirse a Mariano Torres, destacando que el jugador ha respondido de gran manera en los entrenamientos recientes y que su evolución genera ilusión dentro del equipo.

El técnico señaló que, además del argentino, otros futbolistas que superaron procesos de rehabilitación podrían ser considerados próximamente, lo que representa una buena noticia para Saprissa de cara a los compromisos que se avecinan.

Vladimir Quesada – Deportivo Saprissa

“Mariano ayer estuvo muy bien, hoy repitió. Estamos muy contentos, estamos a la espera del último entreno que es mañana. Probablemente no solo él, sino también otros de los muchachos que salieron de la rehabilitación puedan ser tomados en cuenta“, sentenció Vladimir Quesada.

Mariano Torres – Deportivo Saprissa

¿Cuándo juegan Saprissa vs. Alajuelense por el Clásico Nacional?

Dicho partido entre Saprissa y Alajuelense ya tiene fecha y hora confirmada: será el sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Un duelo que promete emociones fuertes, con ambos equipos buscando imponerse en una de las rivalidades más intensas del fútbol centroamericano.