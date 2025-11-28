Herediano vs. San Carlos: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido que puede eliminar a Jafet Soto? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Herediano y San Carlos se enfrentarán por una nueva fecha de la Liga Promerica de Costa Rica. Muchas cosas estarán en juego, especialmente para los dirigidos por Jafet Soto, quien se juega sus últimas fichas en el año con esta institución.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no puede dejar de conocer para seguir al detalle este apasionante partido. A continuación, cómo llega cada equipo, que necesitan que suceda, y la transmisión oficial.

ver también Herediano contra las cuerdas: Jafet Soto toma una contundente decisión para no quedar eliminado de la Liga Promérica

¿Cuándo y a qué hora juegan Herediano vs. San Carlos por la Liga Promerica 2025?

Herediano y San Carlos jugarán el sábado 29 de noviembre desde las 20 horas de Costa Rica (21 de Panamá y 22 ET de Estados Unidos) en el Estadio Carlos Alvarado, por la jornada 17 de la Liga Promerica.

¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. San Carlos por la Liga Promerica 2025?

El partido entre Herediano y San Carlos podrá observarse a través de la pantalla de FUTV para toda Costa Rica.

Tweet placeholder

¿Cómo llega Herediano?

Después de 16 jornadas disputadas, el equipo de Jafet Soto tiene 20 puntos, por lo que está a seis del último que clasificaría a las semifinales (hoy Liberia, con 26).

Publicidad

Publicidad

Al quedar solamente seis puntos en juego, Herediano no solo está obligado a ganar, sino que necesita que los Pamperos no sumen ninguna unidad posible.

¿Qué necesita Herediano para clasificarse a las semifinales de la Liga Promerica 2025?

Herediano necesita ganar los dos partidos que le quedan por delante. Además, requiere que Liberia pierda los dos encuentros que le quedan por jugar en este Torneo Apertura 2025. Deberán ayudarlo tanto Saprissa como Cartaginés.

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga Promerica de Costa Rica: Herediano está muy complicado.

Publicidad

¿Cómo llega San Carlos?

San Carlos ya no cuenta con posibilidades de acceder a la próxima ronda de la Liga Promerica de Costa Rica, debido a que ocupa el último lugar de la tabla con solo 13 puntos obtenidos en las 16 disputas que van del Torneo Apertura 2025.

Publicidad

¿Qué equipos están clasificados a las semifinales de la Liga Promerica 2025?

Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa y Cartaginés son los tres clasificados que tiene hasta el momento la Liga Promerica de Costa Rica a las semifinales. Solo queda un lugar disponible, que podrían quedárselo Herediano o Liberia.