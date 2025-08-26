Saprissa sufre doble castigo: la eliminación de la Copa Centroamericana y un golpe en donde más le duele

El Deportivo Saprissa vivió una de sus noches más amargas en los últimos años. El conjunto morado empató contra Motagua de Honduras y, con ese resultado, quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, un golpe deportivo que confirma el mal momento que atraviesa la institución.

El cuadro tibaseño terminó en la tercera posición de su grupo, por detrás de las Águilas Azules y del Club Sport Cartaginés, quedando fuera junto al CAI de Panamá y el Verdes de Belice. Un fracaso rotundo para un equipo acostumbrado a pelear por los títulos y que ahora se despide prematuramente de la competencia regional.

El otro golpe que recibió Saprissa

La eliminación, sin embargo, no llegó sola. Saprissa también recibe un golpe económico que agrava aún más su delicada situación financiera. Por no avanzar a los cuartos de final, el club deja de percibir 80 mil dólares, un monto significativo para una institución que arrastra deudas y una crisis administrativa que preocupa a su afición.

En ese sentido, la pérdida de este ingreso es considerada un castigo tan duro como el deportivo. El equipo no solo se queda sin protagonismo internacional, sino que también ve reducidos sus recursos económicos en un momento en que cada dólar cuenta.

La afición morada, acostumbrada a la grandeza del club, ha manifestado su descontento por redes sociales, señalando que el fracaso en la Copa Centroamericana es un reflejo de la falta de rumbo deportivo y de gestión en la institución. El malestar se incrementa de cara al torneo local, donde la exigencia ahora será máxima.

Así, Saprissa sufre un doble castigo: eliminado tempranamente del torneo regional y con un golpe económico que pega justo en donde más le duele, las finanzas. Un desenlace que obliga a la dirigencia y al cuerpo técnico a replantear el camino para recuperar la confianza de su gente y la estabilidad de un club histórico.