Alajuelense vs. Sporting ¿A qué hora y cómo ver el partido? Liga Promerica de Costa Rica

Alajuelense y Sporting se enfrentarán por una nueva fecha de la Liga Promerica de Costa Rica. Cada vez falta menos para cerrar esta etapa del campeonato, y el equipo manudo se mantiene como el líder de la actual tabla de posiciones.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no puede dejar de saber acerca del enfrentamiento correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2025. A continuación, estadísticas y canales de transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alajuelense y Sporting por la Liga Promerica de Costa Rica?

Alajuelense y Sporting jugarán este domingo 23 de noviembre desde las 16.00 horas de Centroamérica (17.00 de Panamá y 18.00 ET de Estados Unidos), por la fecha 16 de la Liga Promerica de Costa Rica en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Sporting por la Liga Promerica de Costa Rica?

El partido entre la Liga y Sporting FC se podrá ver en Costa Rica a través de la señal de FUTV y TDMax.

Alajuelense vs. Sporting: últimos enfrentamientos

Sporting San José 1-2 Alajuelense , 27/07/2025.

1-2 , 27/07/2025. Alajuelense 0-0 Sporting San José , 16/04/2025.

0-0 , 16/04/2025. Sporting San José 0-1 Alajuelense , 12/02/2025.

0-1 , 12/02/2025. Alajuelense 1-0 Sporting San José , 06/11/2024.

1-0 , 06/11/2024. Sporting San José 0-1 Alajuelense, 19/09/2024.

¿Cómo llega Alajuelense?

La Liga llega a la fecha 16 como el puntero del campeonato, con 31 puntos en 15 partidos jugados. Ganó en cuatro de sus últimas cinco presentaciones, con un empate en la más reciente. Fue 0-0 ante Cartaginés.

¿Cómo llega Sporting San José?

Sporting ocupa el octavo lugar de la tabla, con 14 puntos en 15 presentaciones, producto de tres victorias, cinco empates y siete derrotas. Viene de caer por la mínima ante Herediano. Los tres puntos serán vitales para que el equipo no caiga aún más bajo del lugar en el que se encuentra.