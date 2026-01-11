Es tendencia:
Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés ya lo saben: el ultimátum de Unafut para el Clausura 2026

Unafut emitió una advertencia directa que impacta a Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

En medio del mercado de fichajes de Costa Rica, donde los clubes del fútbol costarricense continúan ajustando sus plantillas y evaluando movimientos, desde Unafut llegó un ultimátum que pone presión directa sobre las principales instituciones del país.

La advertencia obliga a tomar decisiones en un corto plazo y marca un punto de inflexión para equipos como Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, en un contexto donde cada paso comienza a tener mayor peso.

¿Cuál es el ultimátum desde Unafut?

Se trata del cierre del mercado de fichajes en Costa Rica que empieza a marcar el pulso de las próximas semanas, ya que el periodo finalizará el 3 de febrero a las 11:59 p.m., dejando poco margen para nuevos movimientos.

Restan apenas tres semanas para que los clubes definan sus plantillas, un escenario que alimenta la expectativa sobre posibles incorporaciones de último momento y mantiene abierta la interrogante de si todavía podría llegar alguna “bomba” antes de que baje el telón del mercado.

Imagen
Yashin Quesada en su cuenta oficial de X.

Así marcha el mercado de fichajes

El mercado de fichajes en Costa Rica continúa avanzando con movimientos puntuales y negociaciones abiertas, mientras los clubes ajustan sus plantillas de cara a la recta final del periodo

Saprissa

Altas: Rachid Chirino, Tomás Rodríguez (préstamo por un año desde Sporting San Miguelito), Bancy Hernández (préstamo por dos años desde Real Estelí), Luis Paradela (U Craiova – Rumania) y Minor Álvarez (Marquense).

Bajas: Kenay Myrie (Copenhagen – Dinamarca); Dax Palmer (Alcorcón – España), Ethan Drummond (Pérez Zeledón), Yoserth Hernández (Liberia), Douglas Sequeira (cedido a Liberia), Mauricio Villalobos (cedido a Municipal Liberia por Santa Ana), Esteban Alvarado (retiro), Warren Madrigal (Nashville – MLS), Nicolás Delgadillo y Kliver Gómez.

Alajuelense

Altas: Kenneth Vargas (préstamo por un año desde Hearts – Escocia), Esteban Cruz y Ángel Zaldívar.

Bajas: Kenyel Michel (vendido a Minnesota United – MLS), Diego Campos (Bali United – Indonesia), Farbod Samadian (cedido a Puntarenas), Jorge Morejón (cedido a Guadalupe), John Paul Ruiz (cedido a Liberia), Doryan Rodríguez (cedido a Puntarenas) y Johnny Álvarez (Sporting FC)

Herediano

Altas: José Giacone (DT); Keysher Fuller, Everardo Rubio, Jesús “Tepa” González (Atlético San Luis – Liga MX) y Randall Leal (Nashville – MLS)

Bajas: Jafet Soto (DT); Axel Amador (cedido a Guadalupe), Ariel González (cedido a Guadalupe), Juan Luis Pérez (Inter San Carlos), Walter Cortés y Brian Rubio

Cartaginés

Altas: Amarini Villatoro (DT)

Bajas: Andrés Carevic (nuevo DT de Sporting FC); Mauro Quiroga, William Quirós, Everardo Rubio (regresa a Herediano), Marco Ureña (Sporting FC) y Jesús Batiz (Sporting FC).

