Más de lo esperado: Bocha Batista ganaría un importante salario en Costa Rica

La llegada de Fernando Batista a la Selección de Costa Rica no solo abre un nuevo capítulo deportivo para la Tricolor, también despierta interés por el aspecto económico del acuerdo. En medio de versiones que hablaban de cifras moderadas, desde el programa Teléfono Rojo revelaron datos que cambian la percepción sobre el salario que tendría el técnico argentino en la Fedefútbol.

¿Cuánto es el salario que ganaría Bocha Batista en Costa Rica?

Según lo informado, Batista percibiría entre 40 mil y 50 mil dólares mensuales como entrenador de Costa Rica. A ese monto habría que sumarle aproximadamente 40 mil dólares adicionales destinados al pago de su cuerpo técnico, lo que eleva significativamente la inversión total que realizará la Federación en el nuevo proyecto rumbo al Mundial 2030.

La cifra resulta más alta de lo que muchos imaginaban en el entorno nacional. En un contexto donde se habló de austeridad tras el último proceso eliminatorio, el contrato del Bocha refleja que la dirigencia decidió apostar fuerte por el perfil del argentino, quien viene de dirigir a Venezuela y anteriormente tuvo un paso destacado por las selecciones juveniles de Argentina.

Para dimensionar el número, basta comparar con el ciclo anterior. Miguel Herrera percibía alrededor de 360 mil dólares anuales durante su etapa al frente de la Tricolor. Si se toma como referencia el rango superior del nuevo acuerdo, Batista podría superar ampliamente esa cifra, dependiendo de los términos finales y posibles incentivos por objetivos.

Más allá del monto exacto, el mensaje es claro: la Federación Costarricense de Fútbol entiende que el nuevo proceso necesita respaldo estructural y estabilidad contractual. No se trata solo del entrenador principal, sino de un equipo de trabajo amplio que incluiría varios asistentes extranjeros y posiblemente un técnico costarricense dentro del staff.

Con la presentación oficial prevista en los próximos días y los amistosos ante Jordania e Irán en el horizonte inmediato, la era Bocha Batista en Costa Rica comienza con expectativas altas, tanto en lo deportivo como en lo económico. La inversión está hecha; ahora el desafío será que los resultados acompañen y justifiquen la apuesta.

