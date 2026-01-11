El primer mensaje de Ángel Zaldívar tras revelarse su inminente fichaje por Alajuelense

Luego de que se hiciera público su inminente fichaje por Liga Deportiva Alajuelense, Ángel Zaldívar rompió el silencio con un primer mensaje que no pasó desapercibido

El periodista Kevin Jiménez fue quien dio a conocer inicialmente la información, al revelar en exclusiva que Ángel Zaldívar estaba muy cerca de convertirse en nuevo futbolista de Liga Deportiva Alajuelense al mando del Machillo Ramírez.

Además, detalló que ya existía un acuerdo verbal por dos años más uno opcional, quedando únicamente pendientes la firma y algunos detalles finales para que el fichaje se concrete oficialmente.

ver también Alajuelense prepara la billetera: el salario que podría tener Ángel Zaldívar en el equipo de Machillo Ramírez

¿Cuál fue el primer mensaje de Ángel Zaldívar?

Luego de revelarse su inminente llegada a Liga Deportiva Alajuelense, Ángel Zaldívar dejó entrever sus sensaciones a través de un mensaje en redes sociales que fue interpretado como su primera reacción al nuevo desafío.

Ángel Zaldívar en la Liga MX

“Las decisiones tomadas en la quietud resisten la prueba del tiempo. Un día a la vez”, publicó Ángel Zaldívar en su cuenta oficial de Instagram.

Publicidad

Publicidad

Ángel Zaldívar en su cuenta oficial de Instagram

Durante su más reciente torneo en la Liga MX, Ángel Zaldívar tuvo una participación constante al disputar 17 partidos, aunque sus números reflejaron un rendimiento discreto, con dos goles y una asistencia.