Salto a la élite: Manfred Ugalde consigue lo que nadie más pudo en Centroamérica y sorprende a Costa Rica

El atacante de la Sele, Manfred Ugalde, sigue demostrando un gran nivel y recibió una distinción que lo diferencia de cualquier jugador centroamericano.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Manfred Ugalde es destacado en Concacaf. (Foto: Getty Images)
La Selección de Costa Rica atraviesa momentos complicados. Los empates ante Nicaragua y Haití en el arranque de la fase final de la eliminatoria mundialista encendieron las alarmas y pusieron bajo presión al técnico Miguel Herrera, al tiempo que la afición se mostró inconforme con el rendimiento del equipo. En medio de esa incertidumbre, la noticia que llega desde el plano internacional que tiene a Manfred Ugalde como protagonista significa un respiro y un motivo de orgullo para el fútbol nacional.

Lejos de la tormenta que rodea a la Tricolor, el atacante ha dado un salto histórico y alcanzó un reconocimiento que hasta ahora ningún otro jugador centroamericano había conseguido. La noticia fue confirmada este lunes por la Concacaf y rápidamente se convirtió en tema de conversación en todo el país.

¿Qué distinción recibió Manfred Ugalde?

El protagonista es Manfred Ugalde, delantero de la Selección Nacional, quien fue incluido entre los nominados a jugador del año de la Confederación. El joven atacante, que se ha consolidado como pieza clave de la nueva generación, se codeará en esta lista con futbolistas de renombre internacional que militan en las ligas más importantes del mundo.

La propia Concacaf explicó las razones de su elección. Ugalde lideró a Costa Rica con siete goles en 13 partidos en el último año, pero además trasladó su olfato goleador a Europa, donde brilló en la Premier League de Rusia. Allí se consagró como máximo anotador con 17 tantos, una cifra histórica para un jugador de la región y que nunca antes había sido alcanzada por otro futbolista de Concacaf.

Los nominados a mejor jugador de Concacaf.

Los nominados a mejor jugador de Concacaf.

La magnitud de este logro resalta todavía más cuando se observa el contexto de los demás nominados: figuras como Malik Tillman, Ángel Sepúlveda, Edson Álvarez, Jonathan David y Raúl Jiménez, todos con experiencia en clubes de peso en Alemania, Turquía, Italia o Inglaterra. Que el nombre de Ugalde aparezca al lado de estas estrellas es una muestra clara de que su carrera ha dado un salto definitivo.

Para Costa Rica, esta nominación no solo es motivo de orgullo, sino también una señal de esperanza en medio de la crisis. Ugalde se convierte en el reflejo de que el talento costarricense puede competir en las grandes vitrinas internacionales y su presente en Europa lo posiciona como referente de la nueva generación de la Tricolor. Pase lo que pase con la votación, ya escribió una página dorada en la historia del fútbol centroamericano.

