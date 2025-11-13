Es tendencia:
Con dos sorpresas y sin Manfred Ugalde: la alineación de Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026

El Piojo Herrera termina de afinar los últimos detalles para el encuentro ante Haití en busca de una victoria que lo acerque al Mundial.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica
© La SeleMiguel Herrera con la Selección de Costa Rica

El duelo entre Costa Rica y Haití llega con especial expectativa, pues la Sele se presentará con ajustes que han generado conversación en la previa. Miguel Herrera no quiere descuidar ningún detalle tomando en cuenta que está en juego la participación al Mundial de 2026.

Manfred Ugalde era uno de los nombres más repetidos durante la semana debido a su participación o no desde el arranque para este compromiso contra Haití. Sin embargo, con la última actualización del posible once de La Sele, así ha quedado el panorama.

¿Cuál sería la alineación de Costa Rica ante Haití?

Según lo mencionado por el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, la Selección de Costa Rica podría apostar por un esquema 5-2-3 para enfrentar a Haití.

Keylor Navas; Haxzel Quirós, Alexis Gamboa, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Aarón Murillo, Celso Borges; Kenneth Vargas o Manfred Ugalde, Alonso Martínez, Josimar Alcócer.

De ser este el once ante Haití, habría un par de novedades: Galo entraría en lugar de Murillo y Kenneth Vargas reemplazaría a Manfred Ugalde, siendo este último cambio el que genera más incertidumbre.

Piojo Herrera, elegido para dirigir a selección de Costa Rica - ESPN
Miguel Herrera – Selección de Costa Rica
Otro detalle que mencionó el periodista Kevin Jiménez es que Kenneth Vargas tendría una ligera ventaja para quedarse con el puesto, ya que en los entrenamientos Miguel Herrera lo estuvo utilizando como extremo derecho.

A esto se suma que Manfred Ugalde se incorporó apenas ayer a la concentración de La Sele, lo que podría influir en su participación desde el inicio.

Manfred Ugalde se alista para regresar a la selección de Costa Rica - ESPN
Manfred Ugalde – Selección Costa Rica

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

La Selección de Costa Rica y Haití se medirán hoy jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. hora costarricense. El partido, correspondiente a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tendrá lugar en el Estadio Ergilio Hato.

