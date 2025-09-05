“Nuevo fichaje”: Manfred Ugalde paraliza a Costa Rica con el anuncio oficial que muchos estaban esperando

La Selección de Costa Rica se alista para su debut en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf, un torneo clave en el camino hacia la Copa del Mundo. En medio de la tensión y la expectativa que rodea a la Tricolor, un nombre volvió a acaparar la atención de todos: Manfred Ugalde, quien ya había contestado sobre su no salida.

El delantero del Spartak de Moscú, figura llamada a ser protagonista en el proceso eliminatorio, utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje que de inmediato generó ansiedad y especulaciones entre los aficionados.

¿Cuál fue el anuncio que hizo Manfred Ugalde en sus redes sociales?

En la historia que publicó Manfred Ugalde, se observaban planos cerrados de él junto a la frase: “Vuelve a casa porque nunca se fue del todo. Pronto haremos oficial el nuevo fichaje del equipo en el que ganamos todos”.

El enigmático mensaje encendió los rumores sobre una posible salida del Spartak, especialmente después de que durante el mercado europeo se hablara de su interés en cambiar de destino. Sin embargo, lejos de un movimiento deportivo, lo que viene es una movida publicitaria.

Fuentes cercanas confirmaron que el “nuevo fichaje” se trata de un acuerdo comercial de Keylor Navas con BAC, entidad que lo sumará como imagen oficial para sus campañas y que ya tenían a Manfred entre sus grandes representantes.

De esta manera, Ugalde consigue paralizar a Costa Rica con un anuncio que, aunque no involucra su futuro futbolístico inmediato, habla del otro gran ídolo que tienen los ticos.

El debut de la Selección en las Eliminatorias será el escenario donde todas las miradas estarán sobre él: en lo deportivo por sus goles, y en lo extradeportivo por el anuncio que tantos estaban esperando.